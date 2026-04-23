ASSE : le gros coup dur se confirme à Troyes avant le choc face aux Verts

À deux jours du choc décisif entre l’ASSE et l’ESTAC, l’incertitude autour du Troyen Tawfik Bentayeb est plus que jamais au centre de l’attention.

Pour l’ASSE, la situation est limpide : il faut gagner face à l’ESTAC. Battus récemment à Bastia, les Verts n’ont plus de marge dans la course à la montée et jouent quasiment leur saison sur cette rencontre face au leader troyen. Le scénario est même redouté : voir l’ESTAC valider sa montée en Ligue 1 à Geoffroy-Guichard serait un affront majeur pour tout un peuple. La pression sera donc maximale, dans un Chaudron annoncé incandescent.

Mais l’actualité côté troyen pourrait offrir une bouffée d’air aux Stéphanois. Meilleur buteur de Ligue 2 avec 17 réalisations, Tawfik Bentayeb reste très incertain. Sorti blessé lors du dernier match contre Boulogne, l’attaquant souffre d’une douleur au quadriceps, proche du psoas. Comme le rapporte L’Est Éclair ce jeudi, il était bien présent à l’entraînement mais s’est exercé à part, sans ballon. Sa participation reste donc plus que jamais incertaine

Un avantage psychologique pour les Verts ?

Si Bentayeb venait à manquer ce rendez-vous, l’impact serait énorme. L’attaquant marocain n’est pas seulement un finisseur : il est la pièce maîtresse du système offensif troyen, capable de faire basculer un match à lui seul.

Son absence obligerait Troyes à revoir son animation offensive, avec des profils moins décisifs devant. Une situation qui pourrait clairement avantager l’ASSE, déjà dos au mur.

Attention au faux sentiment de sécurité

Mais à Saint-Étienne, le message est clair : ne pas se reposer sur les problèmes adverses. Même diminué, le leader reste une équipe solide, capable de punir la moindre erreur.

Pour les hommes de Philippe Montanier, le réveil sera impératif, car sans réaction, même une équipe de Troyes amoindrie pourrait suffire à faire basculer la saison des Verts du mauvais côté.

Une finale avant l’heure

Ce duel entre l’ASSE et l’ESTAC dépasse le simple cadre d’une journée de Ligue 2. Entre un leader qui peut valider sa montée… et un prétendant obligé de gagner pour survivre, tous les ingrédients sont réunis pour un match électrique.

Et au cœur de cette équation, une inconnue majeure : Bentayeb sera-t-il présent… ou offrira-t-il aux Verts un atout de plus ?