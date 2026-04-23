RC Lens Mercato : la première recrue estivale est déjà connue !

Avant le déplacement du RC Lens à Brest, le coach Pierre Sage a fait une petite annonce mercato.

Le RC Lens tient peut-être déjà son premier renfort pour la saison prochaine… sans même passer par la case recrutement. Prêté cette saison au Stade Brestois 29, Rémy Labeau-Lascary réalise une montée en puissance qui n’échappe pas au staff lensois.

Absent vendredi lors du déplacement des Sang et Or à Brest en raison des règles encadrant les joueurs prêtés, l’attaquant n’en reste pas moins au cœur des discussions. Après une grave blessure au genou qui avait freiné sa progression, le joueur formé à La Gaillette semble avoir définitivement tourné la page.

Un prêt concluant malgré une saison perturbée

Ses statistiques parlent pour lui : 6 buts et une passe décisive toutes compétitions confondues, dont 5 réalisations en Ligue 1. Une dynamique intéressante pour un joueur de 23 ans qui enchaîne désormais les titularisations sur l’aile gauche.

Du côté de Lens, on observe attentivement cette progression, d’autant que le prêt ne comporte aucune option d’achat. Le joueur est donc attendu dans le Pas-de-Calais à l’issue de la saison.

Pierre Sage séduit et déjà convaincu

L’entraîneur lensois Pierre Sage ne cache pas sa satisfaction concernant l’évolution de son joueur. Il insiste notamment sur sa capacité à revenir à son meilleur niveau après sa blessure, point d’interrogation majeur lors de son départ en prêt.

« On a bien vu les performances qu’il a été capable de produire depuis un certain temps maintenant. Il enchaîne beaucoup sur le côté gauche notamment parce qu’ils utilisent beaucoup un joueur comme point d’appui. Et on est assez satisfait de ce qu’il fait après sa blessure. Parce que c’était l’incertitude qu’on avait cet été lorsqu’on a pris la décision de le prêter. Il a accepté cette décision pour avoir plus de temps de jeu. Je pense que c’est quelque chose de louable. Et à partir du moment où un projet est envisagé et mené correctement, je dirais qu’il n’y a pas de raison qu’il ne soit pas dans notre effectif la saison prochaine », a-t-il confié ce jeudi en conférence de presse, dans des propos rapportés par Lensois.com.

Un retour qui s’inscrit comme un renfort

Formé au club et sous contrat jusqu’en 2028, Rémy Labeau-Lascary pourrait ainsi revenir avec un tout autre statut. Son prêt à Brest lui a permis de retrouver du rythme, de la confiance et surtout de la régularité, éléments essentiels pour espérer s’imposer en Ligue 1.

Pour le RC Lens, ce retour ressemble déjà à une recrue interne. Dans un mercato souvent coûteux et incertain, le club artésien pourrait bien miser sur un joueur qu’il connaît parfaitement… et qui semble enfin prêt à franchir un cap avec le retour en Europe en ligne de mire.