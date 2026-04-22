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FRANCE

RC Lens : Pierre Sage impressionne l’Europe, le FC Barcelone en alerte maximale ! 

Par Bastien Aubert - 22 Avr 2026, 12:50
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Pierre Sage (RC Lens)

Pierre Sage continue de marquer les esprits au RC Lens et s’invite désormais parmi les meilleurs entraîneurs d’Europe, aux côtés de références comme Hansi Flick ou Pep Guardiola.

Pierre Sage ne fait plus que surprendre. Il s’impose désormais comme une référence. Avec 71 % de victoires toutes compétitions confondues en 2025/2026, l’entraîneur du RC Lens figure dans le top 5 des coachs les plus performants du Big 5 européen. Une statistique impressionnante, qui le place dans une élite très fermée. Devant lui, seuls Vincent Kompany (85 %) et Hansi Flick (78 %) affichent de meilleurs chiffres. Derrière, des noms prestigieux comme Mikel Arteta (69 %) et Pep Guardiola (68 %) complètent ce classement.

Le RC Lens dans une nouvelle dimension

Voir Pierre Sage à ce niveau n’est pas anodin. Encore peu exposé il y a quelque temps, le technicien du RC Lens s’est imposé grâce à un travail méthodique, une identité de jeu claire et une capacité à tirer le meilleur de son groupe. Ce pourcentage de victoires reflète une constance rare, notamment dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 1, mais aussi sur la scène européenne.

Cette réussite individuelle accompagne celle du RC Lens. Le club nordiste confirme sa montée en puissance et s’installe durablement parmi les équipes compétitives, capables de rivaliser avec des formations plus armées financièrement. Dans ce contexte, Pierre Sage apparaît comme l’un des grands artisans de cette dynamique.

Un nom qui circule déjà hors Ligue 1

Avec de telles performances, difficile de passer sous les radars. Le nom de Pierre Sage commence logiquement à circuler au-delà de la Ligue 1. Son profil, à la fois moderne et efficace, attire l’attention dans un marché des entraîneurs toujours en quête de nouvelles références. Et ses statistiques face à des pointures comme Guardiola ou Arteta ne font que renforcer sa crédibilité. Cela, peu de monde l’avait vu venir.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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