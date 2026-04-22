À l’approche de la finale de Coupe de France, programmé le 22 mai prochain au Stade de France, le RC Lens soigne ses supporters.

Le RC Lens se prépare déjà à vivre une soirée historique. Quelques instants après la large victoire des Sang et Or face à Toulouse (4-1) à Bollaert, une annonce a enflammé les supporters : la ville va installer un écran géant pour la finale de la Coupe de France. Une initiative confirmée par le maire Sylvain Robert, bien décidé à permettre aux fans restés dans le Pas-de-Calais de vibrer ensemble.

Une ville derrière le RC Lens

Si le lieu exact reste encore à définir, un précédent existe. Lors des déplacements européens du club en Ligue des Champions en 2023, un dispositif similaire avait été installé rue René Lanoy, en plein centre-ville. De quoi imaginer une nouvelle marée sang et or au cœur de Lens pour ce rendez-vous très attendu. Cette décision illustre une nouvelle fois la ferveur exceptionnelle qui entoure le RC Lens.

Privés de déplacement à Paris pour certains, de nombreux supporters pourront ainsi partager l’événement dans une ambiance collective. Un point crucial pour un club où l’unité entre l’équipe et son public fait souvent la différence. Cette fan zone improvisée promet déjà d’être l’un des épicentres de la finale, avec une atmosphère qui pourrait rappeler les grandes soirées européennes récentes.

Billetterie : le RC Lens bien servi

Autre bonne nouvelle pour les supporters : le club a également communiqué sur la répartition des billets. Le RC Lens devrait disposer d’un contingent d’environ 20 000 places pour cette finale de Coupe de France, programmée le 22 mai. Un chiffre conséquent, qui permettra à de nombreux fans de faire le déplacement au Stade de France. Mais ce n’est pas tout.

D’autres billets seront également mis en vente directement par la Fédération Française de Football, offrant une seconde chance aux supporters de décrocher le précieux sésame. L’engouement est déjà palpable, et ces premières annonces ne font qu’accentuer l’attente autour de ce rendez-vous majeur. Sportivement comme en tribunes, le RC Lens s’avance avec une dynamique positive. Reste désormais à transformer cette ferveur en trophée. Car au-delà de la fête, c’est bien un titre que les Sang et Or iront chercher.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France