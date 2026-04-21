À LA UNE DU 21 AVR 2026
[19:41]FC Nantes : Kita annonce une riposte sévère après Brest
[19:27]RC Lens Mercato : un club anglais avance ses pions pour Risser
[18:49]ASSE : un Troyen désigne le point de bascule du choc face aux Verts
[18:26]PSG : Luis Enrique a tranché, le FC Nantes et le RC Lens grimacent !
[18:08]OM Mercato : le chaos ambiant a refroidi un joueur de signer, le Stade Rennais à l’affut !
[17:54]ASSE : un ancien chouchou du Chaudron dans la panade financièrement
[17:35]FC Barcelone : Flick sait comment détrôner le PSG
[17:14]RC Lens : après le report face au PSG, nouveau coup dur dans la course au titre
[16:49]OM : un cauchemar estampillé PSG pour arbitrer le match face à Nice
[16:18]OL : bonne nouvelle pour Fofana, les Gones bientôt liés à la Juventus ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : un club anglais avance ses pions pour Risser

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 19:27
💬 Commenter
Robin Risser levant les bras après un succès du RC Lens.

Auteur d’une excellente saison avec le RC Lens, Robin Risser est dans le viseur d’un club anglais, mais pas en première position.

Recruté l’été dernier au RC Strasbourg pour 3 M€, Robin Risser est un maillon fort du RC Lens cette saison et un élément prépondérant dans la saison exceptionnelle des Sang et Or. Mais cette réussite a attiré le regard de recruteurs étrangers. Le gardien de 21 ans a changé d’agents ces dernières semaines, ce qui laisse à supposer qu’il pourrait quitter l’Artois à l’intersaison. Il se dit d’ailleurs que Jean-Louis Leca serait déjà en quête d’un successeur, au cas où une offre pas refusable arriverait.

Brighton a coché son nom

Et ça tombe bien car une offre pourrait prochainement arriver de la Premier League. Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, Robin Risser serait sur les tablettes de Brighton. Il ne serait pas en pole position car c’est l’Anglais James Trafford qui est la priorité des Seagulls. Sauf que Manchester City souhaiterait conserver son portier remplaçant. Risser arrive en deuxième position, devant Noah Atubolu (Fribourg). Comme tous les clubs de Premier League, Brighton a des moyens conséquents et peut verser facilement 30 M€ pour un gardien.

Plettenberg précise que James Trafford, en plus d’être retenu par Manchester City, est suivi par d’autres clubs anglais. Ce qui augmente les chances de voir Robin Risser traverser la Manche durant l’été…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
24/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot