Auteur d’une excellente saison avec le RC Lens, Robin Risser est dans le viseur d’un club anglais, mais pas en première position.

Recruté l’été dernier au RC Strasbourg pour 3 M€, Robin Risser est un maillon fort du RC Lens cette saison et un élément prépondérant dans la saison exceptionnelle des Sang et Or. Mais cette réussite a attiré le regard de recruteurs étrangers. Le gardien de 21 ans a changé d’agents ces dernières semaines, ce qui laisse à supposer qu’il pourrait quitter l’Artois à l’intersaison. Il se dit d’ailleurs que Jean-Louis Leca serait déjà en quête d’un successeur, au cas où une offre pas refusable arriverait.

Brighton a coché son nom

Et ça tombe bien car une offre pourrait prochainement arriver de la Premier League. Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, Robin Risser serait sur les tablettes de Brighton. Il ne serait pas en pole position car c’est l’Anglais James Trafford qui est la priorité des Seagulls. Sauf que Manchester City souhaiterait conserver son portier remplaçant. Risser arrive en deuxième position, devant Noah Atubolu (Fribourg). Comme tous les clubs de Premier League, Brighton a des moyens conséquents et peut verser facilement 30 M€ pour un gardien.

Plettenberg précise que James Trafford, en plus d’être retenu par Manchester City, est suivi par d’autres clubs anglais. Ce qui augmente les chances de voir Robin Risser traverser la Manche durant l’été…

🚨EXCL | James Trafford is open to leaving Manchester City this summer in order to play regularly. #MCFC want to keep him.



For Brighton, he is one of the dream transfer targets should Bart Verbruggen leave the club. Other high-ranking candidates include Robin Risser (RC Lens)… pic.twitter.com/FXvmGWDqUv — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 21, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

24/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France