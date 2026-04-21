À LA UNE DU 21 AVR 2026
[17:35]FC Barcelone : Flick sait comment détrôner le PSG
[17:14]RC Lens : après le report face au PSG, nouveau coup dur dans la course au titre
[16:49]OM : un cauchemar estampillé PSG pour arbitrer le match face à Nice
[16:18]OL : bonne nouvelle pour Fofana, les Gones bientôt liés à la Juventus ?
[15:57]FC Nantes : Halilhodzic est fixé pour sa suspension, Tabibou aussi !
[15:30]RC Lens : les supporters ont fait leur choix entre la Ligue 1 et la Coupe de France 
[15:00]PSG Mercato : Alvarez a enfin tranché entre Paris et le FC Barcelone 
[14:40]OM : 3 joueurs dans le collimateur, un joueur sorti au placard par Beye face à Nice ?
[14:20]ASSE : après Jaber, coup dur pour Moueffek ! 
[14:00]FC Nantes : un coach au parfum de RC Lens est libre, les supporters des Canaris craignent le pire !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : après le report face au PSG, nouveau coup dur dans la course au titre

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 17:14
💬 Commenter
Adrien Thomasson déçu après un raté face au TFC.

Un arrêté préfectoral vient de tomber pour interdire la présence de supporters du RC Lens à Brest vendredi soir. Un nouveau coup dur pour les Sang et Or après le report du choc face au PSG.

Décidément, si le RC Lens parvient à remporter son deuxième titre de champion de France dans les prochaines semaines, il ne le devra qu’à lui seul ! Car les obstacles auront été nombreux sur sa route ! Le plus important a évidemment été le report du choc face au PSG, qui aurait dû se jouer il y a dix jours, entre les deux quarts de finale de la Champions League du club de la capitale face à Liverpool (2-0 ; 2-0). Mais la LFP, qui est aux ordres de Nasser al-Khelaïfi, a voté à l’unanimité pour un report au 13 mai. Ce qui n’empêche d’ailleurs pas Luis Enrique de se plaindre d’un calendrier surchargé…

Pas de supporters lensois à Le Blé !

Un nouvel obstacle a été placé sur la route lensoise vers le titre ce mardi, sous la forme d’un arrêté préfectoral interdisant la venue des supporters du Racing à Francis Le Blé vendredi pour la 31e journée de Ligue 1. Pour une fois, cette décision se justifie. La saison dernière, en effet, de violents affrontements entre ultras des deux camps s’étaient produits lors du match en Bretagne. Des Lensois avaient agressé des Brestois dans un restaurant. Pour se venger, une cinquantaine de ces derniers avaient bloqué une partie de l’autoroute pour attaquer les bus sang et or. Un énorme dérapage qui est donc sanctionné un an plus tard.

La tribune visiteurs de Francis Le Blé restera fermée et c’est donc sans leurs supporters que Pierre Sage et ses hommes devront batailler face au Stade Brestois vendredi. En espérant que le PSG n’aura pas repris quatre points d’avance mercredi soir en prenant le meilleur sur le FC Nantes…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
24/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

RC LensPSGStade Brestois

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : PSG, RC Lens, Stade Brestois