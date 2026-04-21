Un arrêté préfectoral vient de tomber pour interdire la présence de supporters du RC Lens à Brest vendredi soir. Un nouveau coup dur pour les Sang et Or après le report du choc face au PSG.

Décidément, si le RC Lens parvient à remporter son deuxième titre de champion de France dans les prochaines semaines, il ne le devra qu’à lui seul ! Car les obstacles auront été nombreux sur sa route ! Le plus important a évidemment été le report du choc face au PSG, qui aurait dû se jouer il y a dix jours, entre les deux quarts de finale de la Champions League du club de la capitale face à Liverpool (2-0 ; 2-0). Mais la LFP, qui est aux ordres de Nasser al-Khelaïfi, a voté à l’unanimité pour un report au 13 mai. Ce qui n’empêche d’ailleurs pas Luis Enrique de se plaindre d’un calendrier surchargé…

Pas de supporters lensois à Le Blé !

Un nouvel obstacle a été placé sur la route lensoise vers le titre ce mardi, sous la forme d’un arrêté préfectoral interdisant la venue des supporters du Racing à Francis Le Blé vendredi pour la 31e journée de Ligue 1. Pour une fois, cette décision se justifie. La saison dernière, en effet, de violents affrontements entre ultras des deux camps s’étaient produits lors du match en Bretagne. Des Lensois avaient agressé des Brestois dans un restaurant. Pour se venger, une cinquantaine de ces derniers avaient bloqué une partie de l’autoroute pour attaquer les bus sang et or. Un énorme dérapage qui est donc sanctionné un an plus tard.

La tribune visiteurs de Francis Le Blé restera fermée et c’est donc sans leurs supporters que Pierre Sage et ses hommes devront batailler face au Stade Brestois vendredi. En espérant que le PSG n’aura pas repris quatre points d’avance mercredi soir en prenant le meilleur sur le FC Nantes…

Le RC Lens, qui se rend à Brest vendredi, devra faire sans ses supporters, puisqu'un arrêté d'interdiction de déplacement a été promulgué par le ministère de l'Intérieur, pour des raisons de sécurité.



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Le calendrier de fin de saison du RC Lens

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

24/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France