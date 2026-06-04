PSG : Liverpool prêt à claquer 70M€ pour un crack du PSG ?

Le mercato estival pourrait réserver une énorme surprise du côté du Paris Saint-Germain. Alors que le club de la capitale dispose d’un effectif offensif XXL, un dossier inattendu commence à prendre de l’épaisseur : celui de Bradley Barcola. L’international français, arrivé comme un grand talent d’avenir et devenu un élément important de la rotation parisienne, serait désormais dans le viseur de Liverpool.

Selon les informations de Nicolo Schira, les Reds auraient entamé des discussions avec Jorge Mendes au sujet de Bradley Barcola, qui pourrait quitter le PSG lors de la prochaine fenêtre des transferts estivale. Une piste à prendre au sérieux, d’autant que le joueur est évalué à 70 millions d’euros par Transfermarkt.

Liverpool passe à l’action pour Barcola

Liverpool cherche à préparer l’avenir de son attaque et Bradley Barcola coche de nombreuses cases. Rapide, percutant, capable d’évoluer sur les deux ailes et de faire des différences en un contre un, le joueur du PSG possède un profil parfaitement adapté à l’intensité de la Premier League.

Les discussions entamées avec Jorge Mendes montrent que le club anglais ne se contente pas d’une simple prise d’information. Liverpool semble bel et bien prêt à se positionner sur un joueur dont la situation à Paris pourrait évoluer cet été. Et avec une valeur estimée à 70 millions d’euros, le dossier pourrait rapidement devenir l’un des plus chauds du mercato parisien.

Un actif majeur pour le PSG

Pour le PSG, Bradley Barcola représente bien plus qu’un simple joueur de rotation. Sa polyvalence offensive en fait un élément précieux, capable de débuter dans les grands matchs, mais aussi de doubler quasiment tous les postes de l’attaque. Dans une saison longue, entre Ligue 1, Ligue des Champions et coupes nationales, ce type de profil est extrêmement rare.

Mais c’est justement cette valeur sportive et marchande qui pourrait pousser Paris à réfléchir. En cas d’offre XXL, le PSG sait qu’il dispose d’un actif important, susceptible de rapporter une très grosse somme sur le marché. À 70 millions d’euros, Liverpool pourrait forcer la direction parisienne à ouvrir sérieusement la porte.

Une concurrence qui change tout à Paris

Le problème pour Bradley Barcola, c’est que les places sont extrêmement chères au PSG. Dans un secteur offensif où la concurrence est féroce, chaque joueur doit se battre pour exister. Et malgré son talent évident, Barcola pourrait être l’un de ceux qui pâtissent de cette densité.

À Paris, il peut être titulaire sur certains matchs, décisif dans d’autres, mais il n’a pas forcément la garantie d’être installé comme un indiscutable sur toute une saison. Une situation qui pourrait peser dans sa réflexion, surtout à un moment clé de sa carrière.

Barcola veut-il passer un cap ailleurs ?

Bradley Barcola va fêter ses 24 ans en août prochain et arrive à un âge charnière. Il n’est plus seulement une promesse. Il aspire désormais à être un joueur majeur, titulaire dans une grande équipe européenne, avec un rôle clair et une vraie continuité.

C’est là que Liverpool pourrait avoir une carte à jouer. Le club anglais peut lui offrir un projet ambitieux, une exposition énorme et un championnat taillé pour ses qualités. Reste à savoir si Barcola considère qu’il peut obtenir ce statut à Paris, ou s’il estime qu’un départ serait la meilleure manière de franchir un cap.

Le PSG face à un vrai dilemme

Le PSG n’a pas forcément intérêt à se séparer d’un joueur aussi polyvalent et encore jeune. Mais dans un mercato où les équilibres financiers et sportifs comptent énormément, une offre autour de 70 millions d’euros pourrait faire réfléchir.

Paris devra trancher entre conserver un élément capable de rendre de grands services dans la rotation offensive, ou profiter d’une énorme proposition pour réinvestir sur d’autres profils. De son côté, Bradley Barcola devra aussi se poser une question essentielle : rester dans la concurrence parisienne ou tenter de devenir un titulaire majeur à Liverpool ?

Une chose est sûre, si les Reds décident d’accélérer concrètement, le dossier Barcola pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons brûlants du mercato estival.