En quête d’un buteur au mercato estival, le PSG s’est vu proposer un avant-centre qui fait peur à toute l’Europe.

Le PSG veut faire feu de tout bois au mercato estival. Malgré une saison exceptionnelle conclue par un sacre européen, les dirigeants parisiens restent attentifs aux opportunités du marché afin de maintenir leur domination en France et continuer à viser les sommets continentaux.

Une voix influente pousse pour Paris

Parmi les noms qui reviennent avec insistance figure celui de Victor Osimhen. L’attaquant nigérian continue de susciter l’intérêt des plus grands clubs européens et son avenir reste l’un des grands feuilletons de l’été. Ancien défenseur du Nigeria et de Strasbourg, Godwin Okpara estime que le PSG représente aujourd’hui la destination idéale pour son compatriote.

Dans un entretien accordé à Footy Africa, l’ex-international n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de voir Osimhen rejoindre les champions d’Europe : « Cela les rendra plus forts. Quant à lui, en allant au PSG, il sait qu’il a déjà joué en Ligue 1 et qu’il sait comment ça se passe. C’est une équipe formidable pour lui, une équipe qui veut tout gagner. » Un argument qui repose notamment sur la connaissance du championnat français par Osimhen, passé par le LOSC avant son explosion sur la scène européenne.

Le PSG vise déjà un nouvel exploit

Pour Godwin Okpara, le projet sportif parisien constitue également un atout majeur. L’ancien défenseur rappelle que le PSG abordera la prochaine saison avec l’ambition de conserver son titre européen. Selon lui, le club parisien dispose désormais de la crédibilité nécessaire pour envisager une domination durable sur la scène continentale : « Je sais que l’année prochaine, ils auront pour objectif de remporter à nouveau la Ligue des champions. Alors je me dis, pourquoi pas ? Le PSG pourrait aussi être dans cette situation. »

Une analyse qui traduit le changement de statut du club depuis son premier sacre européen. Le dossier Osimhen intéresse également plusieurs autres géants européens. Du côté du FC Barcelone, certains observateurs imaginent depuis plusieurs mois l’attaquant nigérian comme un renfort capable d’accompagner la nouvelle génération menée par Lamine Yamal. Voir le PSG prendre l’avantage sur un tel dossier représenterait donc un coup dur pour les ambitions catalanes. Y compris pour le crack du Barça, qui pousserait en sa faveur auprès de ses dirigeants.

Une alternative crédible à Alvarez

Pour l’heure, aucune négociation avancée n’a été confirmée entre Paris et Osimhen. Mais les déclarations d’Okpara illustrent parfaitement la perception du PSG à l’étranger : celle d’un club devenu une destination de premier plan pour les plus grands talents mondiaux. Alors que le nom de Julián Alvarez continue d’être associé au PSG, celui de Victor Osimhen apparaît comme une option tout aussi prestigieuse.

Puissant, rapide et redoutable devant le but, le Nigérian possède le profil du numéro 9 capable de faire franchir un nouveau palier à n’importe quelle équipe. Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens transformeront cet intérêt potentiel en offensive concrète. Une chose est sûre : l’idée de voir Osimhen débarquer au Parc des Princes séduit bien au-delà des frontières françaises.