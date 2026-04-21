À quelques heures de la demi-finale face au Toulouse FC (21h10), les supporters du RC Lens ont clairement affiché leur préférence : la Coupe de France fait vibrer davantage que la Ligue 1.

Le cœur a parlé à Lens. À l’approche d’un rendez-vous crucial face au Toulouse FC en demi-finale de Coupe de France, les supporters du RC Lens ont été sondés sur leurs priorités de fin de saison. Et le verdict est sans appel : la magie de la Coupe l’emporte largement dans les esprits.

Un rêve de doublé… mais une préférence claire

Dans ce sondage publié par But!, trois options étaient proposées :

Le titre en Ligue 1 : 8,3 %

La Coupe de France : 41,7 %

Faire le doublé : 50 %

Si le rêve ultime reste le doublé, un enseignement ressort nettement : en cas de choix, les supporters lensois privilégient la Coupe de France.

Un trophée qui manque à l’histoire du RC Lens

Ce choix n’a rien d’anodin. Le RC Lens n’a jamais remporté la Coupe de France, ce qui renforce encore l’attrait pour cette compétition. Dans un club où l’histoire et les émotions occupent une place centrale, l’idée d’inscrire enfin le nom de Lens au palmarès de la Coupe a une résonance particulière.

Face au Toulouse FC, l’enjeu est énorme. Une qualification en finale rapprocherait le club d’un exploit historique, capable de marquer durablement les supporters. Dans une ambiance qui s’annonce électrique à Bollaert, les Sang et Or auront l’occasion de transformer cette attente en réalité.

La Ligue 1 reléguée au second plan ?

Si la Ligue 1 reste évidemment importante, elle semble passer au second plan dans l’esprit des supporters du RC Lens, du moins à court terme. La raison est simple : un titre de champion reste difficilement accessible devant le PSG, tandis que la Coupe de France offre une opportunité concrète de trophée.

Ce match face à Toulouse pourrait donc représenter bien plus qu’une simple demi-finale. Il pourrait incarner un tournant dans la saison du RC Lens, et peut-être même dans son histoire récente. À Bollaert, une chose est sûre : les supporters ont déjà choisi leur priorité. Reste désormais aux joueurs de transformer ce rêve en réalité.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France