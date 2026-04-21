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FRANCE

RC Lens – Toulouse : Pierre Sage va faire démarrer sa nouvelle star, des changements dans le onze des Sang et Or !

Par Bastien Aubert - 21 Avr 2026, 08:00
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Pierre Sage (RC Lens)

Si Pierre Sage a longtemps hésité pour composer son onze de départ face au Toulouse en demi-finale de la Coupe de France (21h10), la sagesse a pris le dessus au RC Lens.

On connaît les grandes lignes du onze du RC Lens qui affrontera Toulouse à Bollaert. Pour cette rencontre phare de la saison, Pierre Sage aurait décidé de refaire confiance à Ismaëlo Ganiou, buteur salvateur des Sang et Or vendredi contre ce même Téfécé (3-2).

Ganiou dans le onze, forcément

Après ses quelques minutes disputées vendredi pour son grand retour, la tentation de titulariser Samon Baidoo était forte mais Sage préfère miser sur la prudence. En défense, Ganiou sera épaulé par Malang Sarr et Arthur Masuaku axe gauche.

Thauvin et Edouard titulaires

Dans l’entrejeu, Saul Abdulhamid serait privilégié au revenant Pablo Aguilar au poste de piston droit. En attaque, et contrairement au dernier match du RC Lens, Florian Thauvin et Odsonne Édouard seront alignés aux côtés de Wesley Saïd, pourtant pointés du doigt par les supporters depuis quelques matches.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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