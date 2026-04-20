En conférence de presse ce lundi, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a expliqué comment son équipe devait aborder la demi-finale de Coupe de France face au TFC, demain à Bollaert.

Pas d’absence majeure

« Les mêmes joueurs sont disponibles que pour le match de vendredi. »

Un état d’esprit remarquable

« C’est difficile de décrire une chose ici et de la reproduire ailleurs. On ne peut pas parler de recette. Les conditions du bon fonctionnement entre les joueurs étaient déjà réunies avant. Vous avez vu avec Flo (Sotoca) que les anciens sont les garants de l’état d’esprit de ce groupe. Ils le protègent comme un trésor. On l’avait déjà vu avec Franck Haise. »

Son message aux supporters

« Nous devons être producteurs d’énergie. Plus l’équipe donnera sur le terrain, plus les supporters seront dans un niveau d’excitation élevé. D’ailleurs, je tiens à les remercier car, sans eux, vendredi, on n’aurait pas gagné. Ils ont continué à nous encourager alors que nous étions menés 0-2. Un message pour les supporters ? Il y a des matches dont on se souvient, j’espère que celui de mardi en fera partie. »

Confiance et humilité

« Ce qui s’est passé vendredi est plutôt positif pour nous, surtout par rapport au match de championnat vécu juste avant. J’ai dit deux choses hier : il faut qu’on se souvienne qu’on était aussi l’équipe qui était menée 2-0 au bout d’un quart d’heure, donc faire preuve d’humilité. Et qu’on a un match historique à disputer, donc faire preuve d’ambition. Il ne faudra pas se satisfaire du minimum. »

Il ne veut pas d’un groupe inhibé

« Le meilleur moyen de perdre, c’est d’être inhibés et on n’a pas envie de perdre (sourire)… On a montré deux visages vendredi, notre mémoire sera suffisante pour ne pas avoir oublié ce qu’il faut mettre en œuvre pour battre cet adversaire-là dans ce stade-là. »

Suivez la conférence de presse de Pierre Sage et Florian Sotoca avant #RCLTFC #JourDeConf https://t.co/KKcQ9KO3cx — Racing Club de Lens (@RCLens) April 20, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France