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RC Lens – TFC : les supporters répondent, la guerre des tribunes est lancée avant la demi-finale

Par Louis Chrestian - 20 Avr 2026, 13:00
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La tension monte d’un cran avant la demi-finale de Coupe de France entre le RC Lens et le Toulouse FC. Mais avant même le coup d’envoi, le match a déjà commencé… dans les rues et dans les tribunes.

Un duel qui dépasse le terrain

Depuis plusieurs jours, les supporters toulousains, emmenés par les Indians, ont donné le ton avec des banderoles disséminées dans leur ville. Un message clair : mobiliser tout un peuple avant ce rendez-vous historique.

Mais à Lens, la réponse n’a pas tardé.

Les Red Tigers ripostent à Bollaert

Ce dimanche, le groupe ultra des Red Tigers a répliqué avec une banderole déployée devant le mythique stade Bollaert. Un message fort, dans la pure tradition des grands rendez-vous :

« J-2 : une bataille remportée, la guerre à gagner ! »

Un clin d’œil à la victoire récente des Lensois en championnat, mais surtout une manière d’annoncer la couleur avant ce choc couperet.

Un “ping-pong” entre supporters

Depuis quelques jours, c’est un véritable échange à distance entre les deux camps. Banderoles, messages, mobilisation… chaque groupe répond à l’autre dans une montée en pression parfaitement maîtrisée.

Un duel de passion qui trouvera son point culminant mardi soir.

Un déplacement massif des Toulousains

Et les supporters du Toulouse FC ne feront pas le déplacement pour faire de la figuration. Plus de 1 000 fans violets sont attendus dans le Nord, avec un parcage visiteurs plein à craquer.

Billets écoulés en quelques minutes, organisation millimétrée… tout est prêt pour pousser leur équipe dans cette demi-finale.

Une ambiance électrique en perspective

Entre la ferveur lensoise et la mobilisation toulousaine, le stade Bollaert s’apprête à vivre une soirée exceptionnelle.

Avant même le premier coup de sifflet, une chose est sûre :
👉 les tribunes ont déjà lancé le match.

Et dans ce genre de rendez-vous, l’ambiance peut faire toute la différence.

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