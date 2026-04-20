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FRANCE

RC Lens : le groupe sang et or pour écrire l’histoire face au TFC

Par Raphaël Nouet - 20 Avr 2026, 19:40
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L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, en conférence de presse.

Comme il l’avait annoncé en conférence de presse quelques heures, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, peut compter sur le même groupe que vendredi dernier pour affronter le TFC en demi-finales de Coupe de France.

Pierre Sage avait été assez expéditif, en milieu d’après-midi, quand un journaliste l’avait interrogé sur l’état de santé de ses joueurs. L’entraîneur du RC Lens avait répondu que tous les joueurs présents vendredi pour la première manche contre Toulouse (3-2) étaient dispos pour la seconde, demain, en demi-finales de la Coupe de France. L’auditoire s’attendait à une tirage plus longue, ce qui a valu un long silence dans l’attente de la question suivante. Mais Sage n’a pas menti : le RC Lens vient de dévoiler la liste des joueurs retenus pour le choc de demain et, effectivement, tous les appelés de vendredi sont à nouveau au rendez-vous !

Le même groupe que vendredi

Cela signifie que Samson Baidoo est bien présent. Le défenseur autrichien, qui a joué six minutes vendredi, pourrait même être titularisé, lui qui est une sorte de porte-bonheur pour son équipe. Arthur Masuaku est également présent, au contraire de Nidal Celik, Fodé Sylla et Anthony Bermont. Kyllian Antonio, Jonathan Gradit et Régis Gurtner sont, eux, toujours à l’infirmerie.

Gardiens : Risser, Gorgelin, Delplace.
Défenseurs : Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou, Masuaku.
Milieux : Bulatovic, Sangaré, Thomasson, Haidara.
Attaquants : Sotoca, Thauvin, Edouard, Saïd, Fofana, Sima, Saint-Maximin.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

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