Les Red Tigers ont publié un communiqué pour inviter tous les supporters du RC Lens à mettre une ambiance de dingue, demain soir, à l’occasion de la demi-finale de Coupe de France contre le TFC à Bollaert.

Demain, le RC Lens a l’occasion de se qualifier pour sa première finale de Coupe de France depuis 1998. Et de faire un pas immense vers un premier triomphe dans une compétition maudite pour lui. Pour cela, il faudra franchir l’obstacle toulousain, comme vendredi dernier en championnat. Ce soir-là, les Violets ont très vite mené 2-0 mais les Sang et Or ont réussi à renverser le score grâce à une force mentale exceptionnelle. Galvanisés comme rarement, les supporters lensois veulent transformer Bollaert en volcan, comme l’explique un communiqué des Red Tigers publié cet après-midi.

« On veut des voix cassées, des points de côté, des supporters essoufflés… »

« Pour les plus jeunes d’entre nous, cette saison est la plus belle jamais vécue. Demain arrive enfin le match que nous attendons depuis des semaines… ou plutôt des années. Un match historique, avec une finale au Stade de France à la clé. Pour réaliser cet exploit, les joueurs ont besoin de nous. Comme vendredi lors de la seconde mi-temps : Bollaert se doit d’être un volcan en fusion. De la 1re à la dernière seconde, tous en sang et or, nous serons le 12e homme de l’équipe. Nous pouvons tout faire basculer. Nous avons tous notre rôle à jouer. Demain, pour cette demi-finale, ils seront 11 sur le terrain, mais nous serons 38 000 à nous battre. »

« Demain, dès 20h, soyez présents, pour que le spectacle commence dès l’échauffement. Chantez, hurlez, sautez… profitez. Motivez vos voisins de tribune, levez-vous si vous le pouvez, ne vous arrêtez pas une seule seconde. On veut des voix cassées, des points de côté, des supporters essoufflés. Un seul objectif : tout donner, pour voir les yeux des enfants briller. »

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France