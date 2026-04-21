Si le FC Metz en rêve et que le RC Lens ne serait pas contre un retour cet été, Yannick Cahuzac pourrait embrasser une autre trajectoire… en solitaire.

Quel avenir pour Yannick Cahuzac ? Courtisé sur plusieurs fronts, l’actuel coach adjoint d’Olivier Pantaloni au FC Lorient pourrait bien être l’un des noms à suivre de très près à l’intersaison. Selon nos informations, confirmées par sa récente inscription au BEPF, Cahuzac envisage de voler de ses propres ailes à l’intersaison. « Cahuzac et Pantaloni pourraient prendre des directions séparées cet été », confirme le consultant de beIN SPORTS Daniel Bravo. Si certaines pistes semblent naturelles, une autre, plus inattendue, pourrait prendre de l’épaisseur en coulisses.

Une trajectoire encore floue pour Cahuzac

Du côté du FC Metz, le profil plaît. Au RC Lens, un retour est également envisagé, cette fois dans un rôle d’adjoint pour accompagner Pierre Sage. Actuellement sur le départ du FC Lorient, Cahuzac arrive en effet à un tournant de sa jeune carrière sur le banc. L’heure semble venue pour lui de franchir un cap. Mais selon nos informations, une autre option existe bel et bien : celle de voir Cahuzac prendre les rênes du SC Bastia, proche du National mais encore en vie en Ligue 2.

Un scénario loin d’être anodin. Ancien joueur emblématique du club corse, l’ancien milieu de terrain pourrait incarner un retour fort, dans un contexte où Bastia cherche à retrouver une identité et une dynamique positive. Malgré son inexpérience en tant qu’entraîneur principal, son profil coche de nombreuses cases : leadership naturel, exigence, capacité à fédérer. Des qualités précieuses pour un club en quête de stabilité et de caractère.

Une bataille ouverte sur le marché

Rien ne sera simple pour autant. Outre le RC Lens, qui garde un œil très attentif sur sa situation, une autre piste pourrait s’ouvrir du côté du Stade Brestois. En cas de départ de Éric Roy cet été, le nom de Cahuzac pourrait rapidement émerger dans la short-list… Le marché des entraîneurs s’annonce particulièrement animé cet été, et son profil, à la fois discret et respecté, attire de plus en plus de décideurs.

À ce stade, rien n’est encore figé. Mais une tendance se dessine clairement : Yannick Cahuzac ne manquera pas d’options. Le milieu sait qu’il est pour beaucoup dans la réussite de Pantaloni au FC Lorient. On l’en qualifie même de « cerveau ». Reste à savoir s’il privilégiera une progression sécurisée dans un grand club comme le RC Lens… ou un pari plus émotionnel et ambitieux avec Bastia. Une décision qui pourrait bien définir la suite de sa carrière.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

21/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France