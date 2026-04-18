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OM : le groupe pour Lorient avec deux belles surprises ! 

Par Bastien Aubert - 18 Avr 2026, 11:23
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Habib Beye (OM)

Les jeunes Lamare et Hamzaoui intègrent le groupe de l’OM pour le déplacement à Lorient après leur bon stage à Marbella.

L’OM se déplace à Lorient avec un groupe de 23 éléments pour cette nouvelle journée de championnat. Comme attendu, plusieurs absences importantes sont à noter : Facundo Medina, suspendu, ainsi que Egan-Riley, Kondogbia et Aguerd, tous blessés.

La principale information concerne l’arrivée de deux jeunes joueurs dans le groupe professionnel : Ugo Lamare et Hilan Hamzaoui. Les deux Minots ont convaincu le staff lors du récent stage à Marbella et obtiennent leur première vraie opportunité dans le groupe élargi. Ils sont accompagnés d’autres jeunes comme Lago et Nnadi, également appelés pour compléter l’effectif.

Une rotation assumée par Beye

Habib Beye continue d’intégrer progressivement les jeunes du club dans la rotation, une stratégie déjà observée depuis son arrivée. Dans un contexte d’absences multiples, ces choix apparaissent comme une opportunité de tester la profondeur de l’effectif marseillais. Pour Lamare et Hamzaoui, ce déplacement à Lorient représente une première étape importante dans leur progression vers le haut niveau.

Même sans garantie de temps de jeu, leur présence dans le groupe constitue une récompense pour leurs performances récentes. Entre blessures et suspensions, Marseille devra composer avec un effectif réduit mais aussi avec des solutions nouvelles. Ce déplacement pourrait offrir un aperçu intéressant de la nouvelle génération marseillaise dans un contexte compétitif.

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