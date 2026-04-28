Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Riolo reprend Wahi de volée

Sur RMC hier, Daniel Riolo a pointé du doigt le chambrage d’Elye Wahi envers l’OM après son but au Vélodrome dimanche soir : « Je ne comprends pas l’attitude de Wahi. Pour l’instant, c’est juste un attaquant d’une équipe de bas de tableau. Il a rien fait à Lens, il a rien fait à Francfort, et ne mettait pas un pied devant l’autre à Marseille. Qu’il ne se prenne pas pour une vedette ».

RC Strasbourg : une saison déjà l’histoire

Le Racing pourrait écrire l’une des plus belles pages de son histoire s’il remporte la League Conférence en fin de saison. Mais quoi qu’il arrive, il a déjà établi un record en 2025-26, celui du plus grand nombre de matches joués ! Il a déjà disputé 47 rencontres et pourrait grimper à 54 s’il va au bout en C4. Jamais il n’avait autant joué lors d’une saison. A titre de comparaison, en 2024-25, il n’avait disputé que 37 rencontres…

Paris FC : un ancien de l’OM et de l’OL au recrutement

Le Parisien a révélé hier que le Paris FC avait recruté Mathieu Seckinger pour renforcer sa cellule recrutement. Passé par Manchester United, où il a notamment attiré Hannibal Mejbri, il avait rejoint l’OM en 2021 avant de rejoindre Lyon deux ans plus tard. « Des pros à l’académie, fier du travail accompli et de la contribution apportée au recrutement et au développement des joueurs. Je suis reconnaissant pour les collaborations enrichissantes avec les staffs, joueurs et familles. Je suis désormais pleinement disponible pour m’engager dans un nouveau projet, en mettant à profit mon expérience en recrutement, analyse de la performance et développement des joueurs, ainsi que ma connaissance approfondie des marchés jeunes et professionnels en France et en Europe », a-t-il écrit sur LinkedIn pour dire adieu à l’OL.

FC Lorient : Julien Stéphan en approche ?

Hier soir, Mohamed Toubache-Ter a écrit sur X : « Un club de Ligue 1 actuellement à la recherche d’un coach pour la saison pro lorgne Julien Stéphan… ». Parmi les clubs de l’élite cherchant un nouveau coach, il y a Lorient, l’OM et le SCO d’Angers. La marche semble un peu haute pour Stéphan à Marseille. Il se pourrait donc que l’ancien Rennais rebondisse chez les Merlus, où Olivier Pantaloni a fait savoir qu’il ne prolongerait pas.

Le Havre : Bodmer vers le rival caennais ?

Selon Foot Mercato, le SM Caen rêverait d’attirer Mathieu Bodmer pour le poste de directeur sportif. Le club dirigé par la famille Mbappé va aussi intégrer Nasser Larguet, ancien directeur du centre de formation et éphémère entraîneur de l’OM, à l’organigramme. En fin de contrat avec Le Havre, Mathieu Bodmer pourrait rejoindre le rival régional.

Equipe de France : Lloris de retour pour le Mondial 2026 ?

Selon L’Equipe, Hugo Lloris, qui a pris sa retraite internationale en 2023, mais reste performant à 39 ans le Los Angeles FC, ne dirait pas non à une convocation de Didier Deschamps pour la Coupe du monde cet été. Vainqueur de l’édition 2018, finaliste de celle de 2022, l’ancien Lyonnais disputerait la compétition pour la quatrième fois de sa carrière.