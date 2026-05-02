Pronostic LOSC – Le Havre : victoire impérative pour Lille dans la course au podium

Voici l’analyse complète du match de la 32e journée de Ligue 1 entre le LOSC et Le Havre, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le LOSC reçoit ce dimanche (15h) Le Havre, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Toujours installés à la quatrième place, les Dogues restent pleinement engagés dans la course à une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. En face, les Havrais abordent ce déplacement avec davantage de sérénité, ayant quasiment validé leur maintien après une série de quatre matchs nuls consécutifs.

Ligue 1 – LOSC vs Le Havre

Dimanche 3 mai 2026 · 15h · Stade Pierre-Mauroy

LOSC : ne rien laisser filer dans la course au podium

Le LOSC aborde cette rencontre avec un objectif limpide : sécuriser trois points essentiels dans la lutte pour la Ligue des Champions. Toujours au pied du podium, les Dogues savent que chaque match peut faire basculer leur fin de saison.

À domicile, Lille affiche une vraie maîtrise. L’équipe impose généralement un pressing haut, récupère vite le ballon et se projette rapidement vers l’avant. Cette capacité à étouffer l’adversaire dès les premières minutes est souvent déterminante, notamment face à des formations plus prudentes.

Dans ce contexte, la clé sera la constance. Lille devra éviter les temps faibles et concrétiser rapidement ses occasions pour ne pas laisser le doute s’installer face à un adversaire libéré.

Le Havre : sans pression mais pas sans ambition

Le Havre arrive dans le Nord avec un tout autre état d’esprit. Grâce à une série de résultats positifs, notamment plusieurs matchs nuls consécutifs, les Havrais ont pris une marge confortable sur la zone de relégation.

Ce relâchement relatif au classement pourrait jouer en leur faveur. Moins crispés, ils peuvent se permettre d’adopter une approche plus audacieuse par séquences, tout en restant organisés défensivement.

Le plan de jeu devrait s’articuler autour d’un bloc compact, prêt à exploiter les transitions rapides. Mais face à une équipe lilloise aussi structurée, le défi sera d’exister avec le ballon et de ne pas subir trop longtemps.

Les confrontations récentes

Les oppositions entre Lille et Le Havre ont souvent tourné à l’avantage des Nordistes ces dernières années, avec une certaine maîtrise dans ce duel.

Sur les dernières confrontations :

LOSC : 7 victoires

Le Havre : 1 victoire

Matchs nuls : 2

Une tendance favorable à Lille, qui confirme généralement son statut face au HAC.

Les compos probables

La compo probable du LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud – Bouaddi, André – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.

Absents : Touré, Igamane, Caillard (blessés, reprise).

Incertains : Bentaleb, Broholm (blessés, reprise).

La compo probable du Havre : Diaw – Nego, Seko, Lloris, Zouaoui – Ebonog, Gourna-Douath – Doucouré, Kechta, Soumaré – Samatta.

Absents : Touré, Zagadou (blessés, reprise), Sanganté (suspendu).

Incertain : Ndiaye (blessé).

Les joueurs à suivre

Matias Fernandez-Pardo (LOSC) : en pleine confiance, il reste sur une série convaincante avec 3 buts inscrits lors de ses 4 dernières apparitions. Très actif dans le dernier tiers, il se distingue par sa capacité à se projeter rapidement et à exploiter les espaces. Dans un match où Lille devrait dominer, son efficacité pourrait faire basculer la rencontre.

Ally Samatta (Le Havre) : buteur à 2 reprises sur ses 3 derniers matchs, l’attaquant havrais retrouve des sensations. Expérimenté et opportuniste, il sera l’un des principaux atouts offensifs du HAC. Dans un rôle souvent isolé, sa capacité à convertir les rares occasions pourrait être déterminante.

Les tendances de cotes : Lille très largement devant

Issue Cote Probabilité implicite Victoire LOSC 1,42 ≈ 70–72 % Match nul 4,70 ≈ 20–22 % Victoire Le Havre 8,20 ≈ 9–11 %

Les bookmakers anticipent une domination lilloise assez nette, portée par l’enjeu et l’avantage du terrain.

Nos pronostics pour LOSC – Le Havre

Victoire du LOSC avec plus de 2,5 buts dans le match : Lille devrait imposer son rythme et trouver plusieurs fois la faille face à une défense qui pourrait finir par céder.

Le Havre marque au moins un but : dans un match ouvert, les Havrais pourraient profiter d’un espace ou d’une transition pour surprendre.

Score possible

3-1 pour le LOSC : Dans une rencontre globalement dominée, Lille pourrait prendre l’ascendant progressivement. Le Havre devrait opposer une certaine résistance et se montrer dangereux par moments, mais la supériorité offensive des Dogues devrait faire la différence sur la durée.