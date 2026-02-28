Revue de presse : Fati (Monaco) meilleur que Greenwood (OM) et Dembélé (PSG), l’incroyable anecdote de Clauss (OGCN)

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Fati meilleur que Dembélé et Greenwood !

Très fragile, Ansu Fati n’a pas beaucoup joué cette saison. Mais quand ça a été le cas, il a été souvent décisif. Plus que n’importe quel autre joueur de Ligue 1, d’ailleurs, même le Ballon d’Or Ousmane Dembélé (PSG) ou Mason Greenwood (OM) ! Fati a marqué toutes les 71,5 minutes en Ligue 1 cette saison contre toutes les 86 au Parisien et toutes les 124,4 au Marseillais.

SCO d’Angers : vaincre le signe indien à l’extérieur

Opta révèle que le SCO, qui est en déplacement à Monaco cet après-midi, est resté muet lors de dix déplacements depuis le début de l’année 2025. C’est plus que n’importe quelle autre équipe de Ligue 1. Les hommes d’Alexandre Dujeux, qui réclame de l’audace à ses troupes, vaincront-ils le signe indien ?

Le Havre : 3 absents face au PSG

Ce soir, le stade Océane affichera complet pour la réception du leader parisien. Le club doyen, piteusement battu à Nantes (0-2) dimanche dernier, aimerait se racheter mais la tâche s’annonce d’autant plus ardue qu’il sera privé de trois joueurs, Loïc Nego et Abdoulaye Touré, blessés, ainsi qu’Arouna Sangate, suspendu.

OGC Nice : l’incroyable premier salaire de Clauss

Jonathan Clauss a révélé lors d’une interview que son premier salaire dans le football avait été de… 300€ ! C’était à l’époque où il débutait, en DH allemande, au SV Linx. Il avait alors 21 ans et vivait encore chez ses parents. Avec les primes (50€ la victoire, 25€ le nul) plus les indemnités de déplacement, il gagnait au final entre 500 et 600€ par mois. On est très loin des sommes qu’il a pu toucher ces dernières années…

RC Strasbourg : l’hommage de Thomasson à la Meinau

Strasbourgeois entre 2018 et 2023, Adrien Thomasson a apprécié de retrouver la Meinau, hier, avec le RC Lens (1-1). Il l’a expliqué en conférence de prese après la partie : « C’est plaisant de venir jouer ici. La ville mérite ce genre de stade avec l’engouement qu’il y a ici. Après c’est toujours dommage ce début de match avec ces 15 minutes silencieuses, mais c’est comme ça. C’est toujours un plaisir d’être là, sortir sous les applaudissements m’a fait chaud au coeur. Les gens savent l’attachement que j’ai ici. J’ai passé des années ici, j’ai des souvenirs exceptionnels. Je leur souhaite bonne chance pour la suite parce que ce club a une place particulière dans mon cœur ».

L’entraîneur alsacien, Gary O’Neil, s’est pour sa part justifié de ses changements tardifs pendant la rencontre : « Le plan de départ, c’était de faire un peu plus de changements plus tôt. Mais face à l’impact physique et à la qualité athlétique de Lens, cela nous a fait changer d’avis. On avait un banc rempli de milieux de terrain, mais sur le terrain il y en avait déjà beaucoup qui performaient. Je ne voulais pas faire des remplacements juste pour faire des remplacements. Les Lensois avaient tout le monde disponible. Nous, ce n’était pas le cas. Je sais que certains peuvent être frustrés, car tout le monde veut jouer. Mais ils auront, je l’espère, des opportunités contre Reims, Auxerre ou en Coupe d’Europe. Nous pourrons faire tourner davantage ».

Toulouse FC : un recruteur roumain arrive

Le site Les Violets a confirmé hier soir que le TFC avait mis la main sur Daniel Sandu, responsable du recrutement du Rapid Bucarest depuis quatre ans. Il a même été directeur sportif du club roumain entre mai 2024 et juillet 2025. Selon le média, il a déjà fait ses adieux au Rapid et va intégrer la cellule de recrutement des Violets.