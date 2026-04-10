Stade Rennais : Haise annonce un coup dur avant Angers et parle de la course à l’Europe

L’entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, était présent ce jeudi en conférence de presse avant la réception d’Angers.

Après s’être imposé le week-end dernier à Brest (3-4), le Stade Rennais enchaîne ce samedi (21h05) avec un nouveau derby breton face au SCO d’Angers, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de cette rencontre, Franck Haise a fait le point sur son groupe.

Nordin vers un forfait contre Angers

Le coach du SRFC a annoncé le probable forfait d’Arnaud Nordin. « On récupère les deux suspendus, Anthony Rouault et Przemysław Frankowski. L’interrogation demeure pour Arnaud Nordin, qui va mieux mais qui continue à travailler individuellement. On verra s’il peut participer à la séance collective demain (vendredi). Ça avance mais ça sera peut-être un peu court. Brice Samba a eu des crampes aux adducteurs face à Brest, ce qui ne lui arrive jamais, mais rien de grave », a déclaré l’ancien entraîneur du RC Lens et de l’OGC Nice. Une absence qui viendrait s’ajouter à celles de Jérémy Jacquet et Lucas Rosier.

« La course à l’Europe ? On a la chance d’être dans la bagarre »

Durant son point-presse, Franck Haise s’est également exprimé sur la course à l’Europe, dans laquelle est engagé le Stade Rennais, actuellement septième de Ligue 1 à seulement trois points du podium. « Brest était un match charnière car on avait perdu des points sur les rencontres précédentes. Plus on s’approche de la fin, plus ces points ont de l’importance. D’autant plus que le championnat est serré et qu’il y a du monde, à la fois devant et derrière nous. On connaît les enjeux de ce match face à Angers. On a la chance d’être dans la bagarre, ce n’était pas gagné d’avance. Comme c’est une chance, il faut la jouer à fond. »