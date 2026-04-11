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Stade Rennais – SCO Angers (2-1) : le SRFC se fait des frayeurs mais reste en course pour la C1

Par Raphaël Nouet - 11 Avr 2026, 22:57
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Mousa al-Tamari fêtant son but contre Angers avec le Roazhon Park.

Pourtant largement dominateur en première période, le Stade Rennais a failli se faire remonter après la pause par le SCO d’Angers (2-1). Mais les trois points décrochés lui permettent de continuer à rêver à la C1.

Pour le Stade Rennais, ce match face au SCO a été le jour et la nuit. Ou le rouge et le noir, pour rester dans les couleurs du club. Une première période largement dominée, avec deux buts inscrits par Louër (12e) contre son camp et Al-Tamari (25e), et des occasions à la pelle. Et puis, en seconde période, la coupure de courant. Après la réduction du score par Peter (65e), les visiteurs ont eu l’opportunité d’égaliser à la 80e mais Samba a détourné le pénalty (pas évident du tout) de Sbai. Grâce à ces trois points, Franck Haise et ses hommes remontent à la 5e place, à égalité de points avec Lille, qui jouera demain à Toulouse, et à deux longueurs de l’OM (3e).

Il faudra travailler la régularité

Avant ce succès, le Stade Rennais n’avait plus gagné depuis deux matches à domicile. Il avait été surpris par le LOSC (2-1) puis tenu en échec par le FC Metz (0-0). Au vu de la partie de ce soir, on comprend mieux pourquoi. Les Rouge et Noir sont capables de copieusement dominer leur adversaire mais de le laisser en vie faute de réalisme avant de connaître d’énormes trous d’air pendant un quart d’heure voire plus. Face à des formations comme le LOSC, ça ne pardonne pas. Franck Haise va devoir travailler sur ce point s’il veut décrocher une place dans le top 4, synonyme de qualification pour la Champions League, ou au moins un ticket européen.

Parmi les satisfactions de la soirée, on citera Brice Samba, auteur de l’arrêt qu’il fallait sur le pénalty à dix minutes de la fin, de Valentin Rongier et Madhi Camara, tous deux impériaux au milieu de terrain, mais aussi de Mousa al-Tamari, auteur d’un joli but sur un lob à l’entrée de la surface. Rayon flops, Breel Embolo a énormément vendangé alors qu’Estéban Lepaul a vécu une soirée frustrante.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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