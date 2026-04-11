OM, Stade Rennais : Lepaul répond à Greenwood, le duel des buteurs enflamme la Ligue 1 !

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La fin de saison de Ligue 1 s’annonce électrique. Entre ambitions européennes et course au titre de meilleur buteur, les tensions montent… et un duel fait déjà parler : celui entre Mason Greenwood et Esteban Lepaul. D’un côté, l’attaquant de l’Olympique de Marseille affiche clairement ses ambitions. De l’autre, le buteur du Stade Rennais entend bien défendre son statut.

Greenwood annonce la couleur

De retour après plusieurs semaines d’absence, Mason Greenwood n’a pas tardé à se faire remarquer. Lors de la victoire face au FC Metz (3-1), hier soir, l’attaquant anglais a délivré deux passes décisives, confirmant son importance dans le sprint final.

Mais au-delà de ses performances, c’est surtout sa déclaration qui a marqué les esprits :

« Être meilleur buteur, c’est forcément dans un coin de ma tête. Je suis proche, donc oui, je vais tout donner pour y arriver. »

Un message clair.

Lepaul assume et vise le sommet

Face à lui, Esteban Lepaul n’a pas l’intention de céder. Avec 16 buts, il aborde cette journée en tant que co-meilleur buteur de Ligue 1, un statut qu’il compte bien conserver.

À 25 ans, son ascension est fulgurante. Encore en National avec Épinal début 2024, il est aujourd’hui l’arme offensive numéro un du Stade Rennais.

Et lui aussi assume pleinement ses ambitions :

« Bien sûr que j’ai envie de finir meilleur buteur. Je ne peux plus me cacher. Ce serait fantastique. »

Un rêve à portée de main, d’autant que la blessure de son concurrent direct Panichelli pourrait redistribuer les cartes.

Un duel nourri par tout un collectif

À Rennes, Lepaul peut compter sur un soutien total. Ses coéquipiers se mobilisent pour l’aider à atteindre cet objectif individuel… qui sert aussi les ambitions collectives.

Ludovic Blas lui a même laissé tirer des penaltys récemment, un geste fort qui illustre la confiance du groupe. De son côté, Mousa Tamari ne cache pas son intention de le mettre dans les meilleures conditions :

« Mon objectif est de lui donner le plus de bons ballons possibles. »

Un soutien précieux alors que Rennes vise une qualification européenne.

Une fin de saison sous haute tension

À six journées de la fin, la bataille s’annonce intense. Entre un Mason Greenwood déterminé et un Esteban Lepaul en pleine confiance, chaque match pourrait faire basculer le classement des buteurs.

Ce duel à distance entre Marseille et Rennes promet du spectacle… et pourrait bien devenir l’un des fils rouges de cette fin de saison en Ligue 1… qui se terminera par un OM-Rennes qui sent déjà le soufre !