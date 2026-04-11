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FRANCE

Stade Rennais : le onze d’Haise face au SCO pour se relancer au Roazhon

Par Raphaël Nouet - 11 Avr 2026, 20:38
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Franck Haise scrutant le terrain avant le match du Stade Rennais à Brest.

Après deux matches sans victoire au Roazhon Park, le Stade Rennais tentera ce soir de renouer avec le succès sur ses terres, face au SCO. Voici le onze choisi par Franck Haise.

Le magnifique succès décroché à Brest (4-3) la semaine dernière ne fait pas oublier que le Stade Rennais a dilapidé cinq points lors de ses deux derniers matches à domicile. Il a d’abord été battu par le LOSC (1-2) avant d’être tenu en échec par Metz (0-0), ce qui est beaucoup plus problématique. A l’heure de recevoir le SCO, ce soir à 21h05, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, la mission de Franck Haise et ses joueurs est donc claire : gagner à nouveau au Roazhon Park.

En cas de succès, les Rouge et Noir pourraient provisoirement s’emparer de la 5e place, voire de la 4e s’ils inscrivent plus de cinq buts. Ils seront en tout cas certains de repasser devant l’AS Monaco, largement battu par le Paris FC (1-4) hier. Dans la course à l’Europe, cette journée de Ligue 1 peut peser lourd, le SRFC a intérêt à faire respecter la logique face au 13e du championnat ! Voici le onze retenu par Franck Haise.

Samba – Seidu, Ait Boudlal, Brassier, Merlin – Blas, Rongier, Camara, Al-Tamari – Embolo, Lepaul.

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