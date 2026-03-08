À LA UNE DU 8 MAR 2026
[21:00]FC Nantes : Thauvin (RC Lens) se moque ouvertement du niveau des Canaris
[20:32]PSG : licenciement pour fait religieux, millions gaspillés, manipulations médiatiques… nouvelles révélations explosives
[20:17]Real Madrid : Kylian Mbappé prêt à jouer contre Manchester City ?
[19:57]OL – PFC : la compo pleine de surprises de Fonseca pour relancer les Gones
[19:52]ASSE : promotion énorme pour Oscar Garcia
[19:18]Ligue 1 : coup dur pour le LOSC, succès de Brest
[19:13]OGC Nice – Stade Rennais (0-4) : Haise prend sa revanche, un succès qui laisse des regrets… à l’OM
[18:53]FC Nantes : les joueurs effarés par la faiblesse de Kantari
[18:40]RC Lens : Sage acte le retour en Europe et lâche une petite phrase sur l’avenir de Thomasson
[18:29]OM : une future recrue du PSG affiche ses regrets de ne pas avoir signé à Marseille
Ligue 1 : coup dur pour le LOSC, succès de Brest

Par Raphaël Nouet - 8 Mar 2026, 19:18
L'un des duels du match entre le LOSC et le FC Lorient.
Dans les autres matches de la 25e journée ayant débuté à 17h15, le LOSC a été rejoint sur le fil par Lorient (1-1) alors que le Stade Brestois a battu Le Havre (2-0).

Le LOSC pensait se diriger vers un succès tranquille, ce dimanche face à Lorient, quand Avom Ebomg a surgi à la 93e minute pour annuler le but de Fernandez-Pardo à la 65e. A cause de ce nul, les Dogues perdent une place au classement, le Stade Rennais leur passant devant à la 5e place. Lors de la prochaine journée, les hommes de Bruno Genesio iront… au Roazhon Park pour une explication au sommet. Le FCL, lui, reste à la 10e place.

Dans l’autre match, le Stade Brestois a dominé Le Havre (2-0) grâce à des buts de Del Castillo (45e) et Ajorque (71e). En première période, les Bretons ont laissé le ballon aux Normands mais ils ont fini par les faire craquer grâce à une meilleure efficacité offensive. Le SB29 reste 9e, le HAC 14e.

