Ligue 1 : coup dur pour le LOSC, succès de Brest

Dans les autres matches de la 25e journée ayant débuté à 17h15, le LOSC a été rejoint sur le fil par Lorient (1-1) alors que le Stade Brestois a battu Le Havre (2-0).

Le LOSC pensait se diriger vers un succès tranquille, ce dimanche face à Lorient, quand Avom Ebomg a surgi à la 93e minute pour annuler le but de Fernandez-Pardo à la 65e. A cause de ce nul, les Dogues perdent une place au classement, le Stade Rennais leur passant devant à la 5e place. Lors de la prochaine journée, les hommes de Bruno Genesio iront… au Roazhon Park pour une explication au sommet. Le FCL, lui, reste à la 10e place.

Dans l’autre match, le Stade Brestois a dominé Le Havre (2-0) grâce à des buts de Del Castillo (45e) et Ajorque (71e). En première période, les Bretons ont laissé le ballon aux Normands mais ils ont fini par les faire craquer grâce à une meilleure efficacité offensive. Le SB29 reste 9e, le HAC 14e.