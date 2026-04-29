RC Lens : un coup de théâtre pourrait offrir une très grosse nouvelle aux Sang et Or

Alors que la prochaine édition du Trophée des Champions devait se tenir à Abidjan en Côte d’Ivoire, les plans auraient changé. De quoi faire les affaires du RC Lens, qui pourrait disputer cette affiche.

C’est une décision qui en dit long sur les limites actuelles de l’internationalisation du football français. Alors que la Ligue de Football Professionnel espérait exporter une nouvelle fois le Trophée des Champions, l’édition estivale 2026 devrait finalement… se jouer en France le 15 ou le 16 août prochain.

Selon les informations de Romain Molina, la candidature de la Côte d’Ivoire n’a pas été retenue, malgré un dossier jugé solide en interne. Faute d’offres suffisamment attractives à l’étranger, la LFP aurait tranché en faveur d’une organisation dans l’Hexagone, dans un contexte de calendrier déjà saturé avec la Coupe du monde à venir.

Une stratégie d’export qui montre ses limites

Depuis 2009, le Trophée des Champions est régulièrement délocalisé pour promouvoir la Ligue 1 à l’international. Doha, Tel-Aviv, Shenzhen ou encore Koweït City ont accueilli l’événement ces dernières années

Mais cette stratégie dépend fortement de partenaires financiers étrangers. Sans proposition jugée suffisamment intéressante, la LFP se retrouve contrainte de revoir ses plans — comme en 2024, déjà rapatrié en France faute d’organisateur. Cette fois encore, le scénario se répète.

RC Lens : un rêve qui prend forme

Derrière cette décision administrative se cache un enjeu sportif majeur… notamment pour le RC Lens.

Les Sang et Or se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France 2026 après une campagne impressionnante, avec notamment une victoire nette contre Toulouse en demi-finale (4-1). Ils affronteront l’OGC Nice le 22 mai au Stade de France.

Un rendez-vous historique : Lens n’avait plus atteint ce stade depuis 1998 et rêve d’un premier sacre dans la compétition.

Un ticket direct pour un trophée… et un choc XXL

L’enjeu dépasse largement la Coupe. En cas de victoire, Lens disputerait automatiquement le Trophée des Champions face au champion de Ligue 1, avec l’opportunité de gagner un nouveau trophée en peu de temps pour remplir une armoire peu garnie.

Un match qui pourrait avoir une saveur toute particulière avec une affiche face au PSG, ultra favori en championnat. Dans un contexte où la compétition pourrait rester sur le territoire français, cela renforcerait encore l’impact populaire d’une telle affiche, qui perd énormément de saveur depuis plusieurs années en raison de sa délocalisation à l’étranger. Cela permettrait également au public lensois de se déplacer en masse, comme à son habitude.

Une aubaine pour Lens

Dans ce contexte, le RC Lens pourrait être le grand bénéficiaire indirect de cette décision : une finale à gagner, un trophée supplémentaire à jouer, et peut-être… un été de rêve devant son public. On aurait d’ailleurs mal imaginé les ultras lensois, fidèles à leurs valeurs, faire le déplacement à l’étranger.

Le football tient parfois à peu de choses. Et pour Lens, tout pourrait basculer en quelques semaines. Si le PSG resterait le grand favori de cette éventuelle confrontation, l’ennemi lillois a montré en 2021 qu’il était possible de rafler un trophée à cette équipe…