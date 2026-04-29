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FRANCE

OM : Une première offensive à 50 millions d’euros pour Greenwood ?

Par Louis Chrestian - 29 Avr 2026, 15:20
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non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

L’Olympique de Marseille pourrait vivre un été brûlant… et perdre l’un de ses hommes forts. Dans les coulisses du mercato, un géant italien avance ses pions : la Juventus FC rêve de s’offrir Mason Greenwood.

Et une première offensive à hauteur de 50 millions d’euros serait déjà envisagée selon la Gazzetta_it.

La Juventus passe à l’attaque

Du côté de Turin, le dossier Greenwood prend de l’ampleur.

À la recherche de renforts offensifs, la Juventus a clairement identifié l’ailier marseillais comme une priorité. Son profil, sa capacité à faire la différence et son potentiel en font une cible idéale pour relancer l’attaque bianconera.

Un intérêt qui pourrait rapidement se concrétiser.

Un transfert à 50 millions… mais sous conditions

Le prix est fixé : environ 50 millions d’euros.

Un montant conséquent, mais qui s’explique par la valeur du joueur… et par un détail important : une partie de la plus-value reviendra à Manchester United.

Pour boucler l’opération, la Juventus pourrait aussi proposer une solution alternative : intégrer Edon Zhegrova dans la transaction.

Un joueur déjà ciblé par l’OM lors du dernier mercato, ce qui pourrait faciliter les discussions.

Marseille sous pression sportive

Mais tout dépendra aussi de la fin de saison marseillaise.

Actuellement en difficulté en Ligue 1, l’OM joue gros dans la course à l’Europe. Une non-qualification pourrait contraindre le club à vendre cet été.

Et dans ce contexte, Mason Greenwood apparaît comme l’actif le plus bankable.

Une relation qui peut faire la différence

Un élément joue en faveur de la Juventus : les bonnes relations entre les deux clubs.

Après le transfert de Timothy Weah l’été dernier même si cela a été compliqué par moment, les discussions entre Marseille et Turin sont facilitées. Un avantage non négligeable dans un dossier aussi sensible.

Un départ déjà inévitable ?

Si l’OM parvient à se qualifier pour une compétition européenne, le club pourrait tenter de retenir Greenwood.

Mais en cas d’échec, une offre de 50 millions d’euros pourrait être difficile à refuser.

Un dossier qui s’annonce brûlant

Entre enjeux sportifs, pression financière et intérêt d’un grand club européen, tous les ingrédients sont réunis pour un feuilleton mercato explosif.

Une chose est sûre : le dossier Mason Greenwood pourrait bien devenir l’un des plus chauds de l’été… et faire trembler Marseille.

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