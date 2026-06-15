Zlatan Ibrahimović a exprimé son incompréhension sur certaines situations du match entre le Brésil et le Maroc (1-1), et, particulièrement, sur la faute d’Achraf Hakimi sur Vinícius Júnior avant la mi-temps.

La Coupe du Monde 2026 tient déjà sa première véritable controverse. Lors du match entre le Maroc et le Brésil (1-1), une intervention musclée d’Achraf Hakimi sur Vinícius Júnior a déclenché un vif débat. Et parmi les observateurs les plus remontés figure un certain Zlatan Ibrahimović.

Alors que la rencontre approchait de la mi-temps, le latéral du PSG est intervenu avec beaucoup d’engagement sur l’attaquant brésilien. Une semelle sur la cheville gauche de Vinícius Júnior qui a immédiatement fait réagir les supporters, les consultants et les réseaux sociaux. Pour beaucoup, le défenseur marocain aurait pu recevoir un carton rouge. Pourtant, l’arbitre n’a même pas sorti un avertissement, une décision qui continue d’alimenter les discussions.

Zlatan ne comprend pas

Consultant pour la chaîne américaine FOX durant la compétition, Zlatan Ibrahimović n’a pas caché son incompréhension face à la décision arbitrale : « Quand j’ai vu le duel, ma première réaction était simple : l’arbitre aurait dû intervenir et prendre le contrôle. Ce n’est pas une question de réputation ni de moment dans le match, c’est une question de protection des joueurs. L’attaquant est passé, le danger est évident, et le contact arrive trop tard. »

L’ancien attaquant du PSG estime que cette action représente précisément le genre de situation qui devrait être sanctionnée avec davantage de fermeté : « J’ai vu beaucoup de choses dans le football, mais ce moment du match est l’un de ces faits de jeu qui vont longtemps faire parler. »

Hakimi aurait dû être exclu

Au-delà du cas Hakimi, Ibrahimović a surtout ciblé l’inconstance des décisions arbitrales dans le football moderne : « Dans le football moderne, c’est exactement le type de situation où il manque de la cohérence. Parfois, c’est un jaune, parfois un rouge, parfois rien. Cette confusion frustre les joueurs et les fans. » Le Suédois considère que l’intention du joueur ne doit pas être le seul critère d’analyse : « Je ne dis pas que quelqu’un a eu l’intention de blesser quelqu’un. Mais l’intention n’est pas la seule donnée à prendre en compte. L’action elle-même a des conséquences, et les arbitres sont là pour juger l’action, pas l’issue après coup. »

Avant de conclure avec une remarque qui risque d’alimenter encore davantage le débat : « Si vous donnez un carton rouge sur une situation pareille, vous devez le faire dans tous les matchs. Sinon, les joueurs ne savent plus où est la limite. »

Hakimi et Vinícius ont rapidement tourné la page

Si la polémique continue d’enfler autour de cette action, les principaux concernés semblent déjà passés à autre chose. Après la rencontre, Achraf Hakimi et Vinícius Júnior ont affiché une grande complicité au moment de se retrouver.

De quoi calmer les spéculations sur une éventuelle tension entre les deux stars. Mais concernant l’arbitrage, le débat est loin d’être refermé. Et alors que la Coupe du Monde ne fait que commencer, cette action pourrait bien rester comme la première grande controverse de la compétition.