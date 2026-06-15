PSG : Ayyoub Bouaddi sort du silence sur son avenir !

Auteur d’une prestation XXL avec le Maroc face au Brésil lors de la Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi n’en finit plus d’affoler l’Europe. À seulement 18 ans, le milieu du LOSC a confirmé tout le bien que l’on pensait de lui dans une affiche de très haut niveau. Et forcément, son avenir commence déjà à faire parler.

Étincelant lors du match nul entre le Maroc et le Brésil (1-1), Bouaddi a impressionné par son calme, sa maturité et sa capacité à peser dans l’entrejeu. Pour son premier match en Coupe du monde, le jeune Lillois a joué comme un habitué des grands rendez-vous. Une performance qui n’a pas échappé aux observateurs, ni aux grands clubs européens.

Bouaddi calme le jeu, mais ouvre clairement la porte

Interrogé par The Athletic après la rencontre, Ayyoub Bouaddi n’a pas échappé aux questions sur son avenir. Alors que son nom circule déjà du côté de plusieurs grandes écuries européennes, le milieu marocain a préféré rester concentré sur sa compétition.

« Je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s’intéressent à moi. Mais pour l’instant, je suis uniquement concentré sur la Coupe du monde et nous allons tout donner pour réaliser le meilleur parcours possible », a déclaré le joueur du LOSC.

Une déclaration sobre, mais loin d’être anodine. Bouaddi ne ferme aucune porte. Il savoure l’intérêt qu’il suscite, tout en renvoyant le dossier à plus tard. Une manière intelligente de ne pas alimenter davantage le feuilleton, alors que sa cote pourrait encore grimper dans les prochaines semaines.

Le PSG déjà poussé à passer à l’action

À l’issue de cette prestation face au Brésil, le nom d’Ayyoub Bouaddi était sur toutes les lèvres. Sur RMC, Walid Acherchour et Daniel Riolo ont notamment été bluffés par la performance du jeune milieu lillois.

« Le joueur qui m’a fait la meilleure impression, c’est Bouaddi », a lancé Walid Acherchour, impressionné par sa sérénité balle au pied, son activité défensive et sa capacité à ressortir proprement les ballons sous pression. Pour le consultant, le Lillois a montré tout son talent dans un contexte pourtant très exigeant.

Mais Acherchour est allé encore plus loin en envoyant un message très clair au Paris Saint-Germain. Selon lui, le club de la capitale ne peut pas laisser passer un tel profil.

« Bouaddi a tout dans son football pour être l’un des meilleurs 6 ou 8 du monde. Il a 18 ans. Si je suis à la place de Nasser Al-Khelaïfi, je le capture », a-t-il lâché, estimant que le PSG devait rapidement appeler Olivier Létang et l’entourage du joueur pour ficeler le dossier.

Lille peut déjà se frotter les mains

Du côté du LOSC, cette Coupe du monde pourrait faire exploser la valeur d’Ayyoub Bouaddi. Déjà considéré comme l’un des plus grands talents du championnat de France, le milieu marocain vient peut-être de passer dans une autre dimension.

Olivier Létang, présent pour assister à la rencontre, a pu voir son joueur briller sur la plus grande scène possible. Une excellente nouvelle sportivement, mais aussi économiquement. Car si les prétendants étaient déjà attentifs, ils devraient désormais être encore plus nombreux à frapper à la porte.

Le PSG, lui, est désormais prévenu. S’il veut réellement s’attacher les services d’Ayyoub Bouaddi, il faudra sans doute agir vite. Très vite. Car après une telle démonstration, le jeune prodige du LOSC ne restera probablement pas longtemps dans l’ombre.