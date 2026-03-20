OM Mercato : énorme menace sur Greenwood… un mastodonte s’active, le Real Madrid a la clé !

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Le danger se précise pour l’Olympique de Marseille. Alors que les dirigeants phocéens espéraient pouvoir conserver Mason Greenwood au moins une saison supplémentaire, un mastodonte européen s’agiterait. Et cette fois, la menace semble bien plus sérieuse que celles venues d’Espagne ou d’Angleterre…

Auteur d’une saison exceptionnelle en Ligue 1, l’attaquant anglais est devenu l’un des joueurs les plus convoités du mercato estival. Mais du côté de la Canebière, c’est désormais l’intérêt bavarois qui inquiète le plus.

Le Bayern prêt à accélérer très vite

Selon Pitch Pulse, le Bayern Munich travaille déjà activement sur le dossier Greenwood. Le club allemand souhaite anticiper un possible départ de Michael Olise, fortement courtisé par le Real Madrid.

Dans ce scénario, Greenwood serait considéré en interne comme la priorité absolue pour renforcer l’attaque bavaroise. Son profil polyvalent, sa capacité à faire des différences dans les grands matchs et son efficacité retrouvée devant le but séduisent énormément la direction sportive munichoise.

Contrairement à d’autres clubs intéressés, le Bayern dispose d’un argument redoutable : une puissance financière capable de faire plier l’OM. Si les dirigeants allemands décident de passer à l’action, ils pourraient rapidement s’aligner sur les exigences marseillaises.

À Marseille, le dossier est particulièrement sensible. L’OM ne percevra qu’entre 50 et 60 % du montant d’un futur transfert, en raison de l’accord conclu avec Manchester United lors de l’arrivée de Greenwood.

Seule une proposition proche des 100 millions d’euros pourrait convaincre l’OM d’ouvrir la porte. Un montant colossal… mais pas inaccessible pour le Bayern Munich, habitué à investir massivement sur des profils offensifs de très haut niveau.

C’est précisément ce qui rend la menace bavaroise beaucoup plus crédible que celle de l’Atlético Madrid ou de la Juventus Turin, davantage contraintes financièrement.

L’effet domino lié au Real Madrid

Autre élément clé : le Real Madrid pourrait donc indirectement décider de l’avenir de Greenwood. Si Michael Olise venait à rejoindre la Casa Blanca cet été, le Bayern serait contraint de réagir immédiatement.

Dans cette optique, les dirigeants allemands souhaitent sécuriser dès maintenant une solution offensive de premier plan, afin d’éviter toute panique sur le marché. Greenwood apparaît comme le candidat idéal.

Pour l’OM, cette situation crée une pression énorme. Le club phocéen espérait pouvoir jouer la carte du projet sportif et d’une qualification en Ligue des champions pour convaincre l’Anglais de rester. Mais face à la puissance d’attraction du Bayern, la mission s’annoncerait beaucoup plus compliquée…

🚨 NEW: Bayern pushing for Mason Greenwood — talks underway as he’s viewed as the ideal replacement for Michael Olise if he joins Real Madrid.



Bayern Munich exploring options early.⏳ pic.twitter.com/asONbeECP0 — PITCH•PULSE (@pitchpulse_X) March 19, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)