Pas fan du tout de Jonathan David, Pierre Ménès estime que son retour en Ligue 1 peut être une bonne idée mais que l’attaquant canadien a montré ses limites au haut niveau avec la Juventus Turin.

En début de journée, nous avons relayé sur notre site l’information d’un média italien qui assure que la Juventus Turin va se séparer de Jonathan David à la fin de la saison. L’attaquant canadien est arrivé libre l’été dernier après son passage au LOSC mais il n’est pas parvenu à s’imposer chez la Vieille Dame, alors qu’il avait le champ libre après la grave blessure du titulaire, Dusan Vlahovic. Pris en grippe par les supporters, qui raillent son manque d’efficacité, David pourrait revenir en France, où l’OL et l’OM s’intéressent à lui. Mais, selon Ekrem Konur, il y a un premier bémol qui réside dans l’indemnité de transfert.

« De sérieux doutes sur sa capacité à jouer au niveau au-dessus… »

Car la Juventus ne veut pas entendre parler d’un prêt. Ce sera un transfert ou rien du tout. Sachant que Jonathan David est coté 35 M€ par Transfermarkt, c’est difficilement atteignable par les deux Olympique, surtout s’il n’y a pas qualification pour la Champions League. Et puis, interrogé par un supporter sur cette rumeur, Pierre Ménès a apporté ce bémol : « Je n’ai jamais été un grand fan de Jonathan David. Je trouvais que c’était l’attaquant idéal pour le LOSC mais j’avais de sérieux doutes sur sa capacité à jouer au niveau au-dessus. La triste saison qu’il fait à la Juventus me conforte dans cette idée. Alors, un retour en Ligue 1, pourquoi pas à Lyon, ce sera certainement une bonne idée pour lui et peut-être pour le club qui le recrutera… ».

Une indemnité élevée, une saison ratée à la Juve qui a confirmé ses limites pour le haut niveau : cela fait beaucoup d’handicaps pour Jonathan David. De quoi refroidir l’OM, qui possède déjà deux attaquants sous contrat avec Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang ? Et l’OL, qui va devoir remplacer Endrick mais dont les finances sont toujours très limitées ?

Le calendrier de fin de saison de l’OM

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)