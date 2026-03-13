À LA UNE DU 13 MAR 2026
[14:00]ASSE : Saint-Étienne au top en ligue 2, coup dur pour Troyes !
[13:30]RC Lens Mercato : un nouveau Sangaré bientôt chez les Sang et Or ?
[13:00]ASSE : Denis Bouanga en feu, l’ex-Stéphanois frappe encore
[12:30]FC Nantes : le choix de Kita avec Vahid Halilhodžić provoque déjà une tempête
[12:00]ASSE Mercato : les supporters tranchent sur les joueurs à garder pour la Ligue 1
[11:30]Revue de presse : grandes nouvelles pour Wahi (OGC Nice), un ancien crack de l’OL vers Arsenal ?
[11:00]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Pablo Pagis reçoit une mauvaise nouvelle en vue d’un transfert !
[10:32]ASSE, OM, Rennes : le classement des propriétaires milliardaires dévoilé
[10:14]RC Lens – PSG : la tension monte autour d’un possible report de match
[09:48]ASSE Mercato : Pierre Ekwah sort de l’ombre et relance son avenir
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Revue de presse : grandes nouvelles pour Wahi (OGC Nice), un ancien crack de l’OL vers Arsenal ?

Par Laurent Hess - 13 Mar 2026, 11:30
💬 Commenter
Elye Wahi sous le maillot de Francfort
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Wahi bientôt de retour et vers la Côte d’Ivoire ?

La fédération ivoirienne de football avance pour faire rejoindre Elye Wahi aux Éléphants, selon Sport News Africa. Après avoir finalisé les démarches pour obtenir son passeport ivoirien, Wahi a rencontré le sélectionneur Emerse Faé. Réticent au départ, Faé a été convaincu par le président de la FIF de l’inclure, et un dîner informel a permis au joueur d’exprimer sa volonté sincère de rejoindre la sélection. Une convocation à trois mois de la Coupe du Monde est évoquée.

De plus, blessé à la cheville le 15 février contre l’OL, Wahi (23 ans, 6 matchs et 3 buts cette saison) a repris l’entraînement collectif avec Nice et pourrait être disponible pour le match contre Angers ce week-end.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Les cadors de Premier League s’arrachent Thuram (Juventus)

Selon Tuttosport, Aston Villa, Liverpool et Manchester United suivent tous de près le milieu de terrain de la Juventus, Khéphren Thuram, en vue d’un possible transfert cet été. Cependant, la Juventus souhaite conserver le joueur de 24 ans et prévoit de lui proposer un nouveau contrat afin de repousser l’intérêt grandissant des clubs anglais.

Arsenal fonce sur Lukeba !

Selon L’Equipe, Arsenal prépare une grosse offre pour Castello Lukeba. L’ancien défenseur de l’OL est une cible prioritaire des Gunners, qui seraient prêts à mettre sur la table les 60 M€ demandés par le RB Leipzig.

Juventus TurinOGC NiceOL

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Juventus Turin, OGC Nice, OL