Revue de presse : grandes nouvelles pour Wahi (OGC Nice), un ancien crack de l’OL vers Arsenal ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Wahi bientôt de retour et vers la Côte d’Ivoire ?

La fédération ivoirienne de football avance pour faire rejoindre Elye Wahi aux Éléphants, selon Sport News Africa. Après avoir finalisé les démarches pour obtenir son passeport ivoirien, Wahi a rencontré le sélectionneur Emerse Faé. Réticent au départ, Faé a été convaincu par le président de la FIF de l’inclure, et un dîner informel a permis au joueur d’exprimer sa volonté sincère de rejoindre la sélection. Une convocation à trois mois de la Coupe du Monde est évoquée.

De plus, blessé à la cheville le 15 février contre l’OL, Wahi (23 ans, 6 matchs et 3 buts cette saison) a repris l’entraînement collectif avec Nice et pourrait être disponible pour le match contre Angers ce week-end.

Les cadors de Premier League s’arrachent Thuram (Juventus)

Selon Tuttosport, Aston Villa, Liverpool et Manchester United suivent tous de près le milieu de terrain de la Juventus, Khéphren Thuram, en vue d’un possible transfert cet été. Cependant, la Juventus souhaite conserver le joueur de 24 ans et prévoit de lui proposer un nouveau contrat afin de repousser l’intérêt grandissant des clubs anglais.

🚨 Aston Villa, Liverpool and Manchester United are all monitoring Juventus midfielder Khéphren Thuram. ahead of a potential summer transfer. 🇫🇷



However, Juventus are keen to keep hold of the 24-year-old and are planning to offer him a new contract to fend off growing interest.… pic.twitter.com/ZBeVoka6DV — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 11, 2026

Arsenal fonce sur Lukeba !

Selon L’Equipe, Arsenal prépare une grosse offre pour Castello Lukeba. L’ancien défenseur de l’OL est une cible prioritaire des Gunners, qui seraient prêts à mettre sur la table les 60 M€ demandés par le RB Leipzig.