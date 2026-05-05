Prêté par le Real Madrid à l’OL depuis janvier, Endrick réalisé une seconde partie de saison de belle facture et séduit déjà en vue du mercato estival.

Brillant à l’OL, Endrick affole déjà l’Europe. Selon Fichajes, la dynamique actuelle du joueur n’est pas passée inaperçue du côté de Londres. Arsenal aurait totalement recalibré sa stratégie offensive et ferait désormais du crack brésilien sa priorité absolue pour renforcer son attaque.

Arteta a flashé sur Endrick

Un changement de cap radical après l’abandon de la piste menant à Julián Álvarez. Les difficultés de négociation avec l’Atlético et la volonté du joueur de rejoindre le FC Barcelone ont poussé les Gunners à se réorienter vers un profil plus jeune, plus explosif et considéré comme un investissement d’avenir. Endrick coche toutes les cases. À seulement 18 ans, le Brésilien impressionne par sa capacité à jouer entre les lignes, sa puissance dans les duels et surtout son sens du but.

Sous les ordres du staff lyonnais, il a rapidement gagné en maturité, devenant un élément central du projet offensif rhodanien sur cette fin de saison. Du côté d’Arsenal, Mikel Arteta voit en lui un attaquant parfaitement compatible avec son football basé sur la mobilité, les combinaisons rapides et l’intensité collective. Le coach espagnol considère même Endrick comme un futur potentiel numéro 9 de référence au niveau mondial. Le plan londonien est clair : anticiper la succession de Gabriel Jesus et installer un attaquant capable de porter le projet sur le long terme.

100 M€ lâchés par Arsenal ?

C’est dans ce contexte que la somme évoquée prend une dimension spectaculaire. Arsenal serait prêt à aller jusqu’à 100 millions d’euros pour convaincre le Real Madrid de lâcher son joyau, une offensive qui serait pilotée en interne avec l’appui d’Andrea Berta, en charge du recrutement. Une telle proposition s’apparente à un véritable test pour la direction madrilène. Historiquement très attaché à ses jeunes talents, le Real Madrid reste généralement inflexible lorsqu’il s’agit de ses pépites offensives. Mais la pression du marché et l’évolution du joueur en prêt pourraient rebattre certaines cartes.

Du côté de l’OL, la situation est tout aussi délicate. Le club rhodanien profite actuellement d’un joueur en pleine progression, mais sait parfaitement que sa présence n’est que temporaire. La fin de saison sera donc déterminante pour maximiser son impact sportif… tout en préparant déjà son départ inévitable. Sportivement, Endrick incarne déjà une réussite du prêt : montée en puissance, adaptation rapide à la Ligue 1 et influence croissante dans les matchs à enjeu. Mais sur le plan du mercato, sa trajectoire semble déjà dépasser le cadre lyonnais. Reste désormais à savoir si le Real Madrid acceptera d’ouvrir la porte à une offre aussi colossale, ou si le club espagnol décidera de conserver son jeune talent pour l’intégrer pleinement dans son projet à long terme.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

10/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)