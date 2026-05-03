OL – Stade Rennais : Fonseca calme le jeu pour la troisième place, Haise craque !

Découvrez les réactions de Paulo Fonseca et Franck Haise après la victoire de l’OL face au Stade Rennais (4-2).

Au terme d’un match spectaculaire, l’Olympique Lyonnais a dominé ce dimanche soir le Stade Rennais (4-2), en match de clôture de la 32e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Gones reprennent la troisième place à deux journées de la fin du championnat et se rapprochent d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions. De son côté, Rennes, toujours cinquième, voit le podium s’éloigner.

À l’issue de la rencontre, les deux entraîneurs, Paulo Fonseca et Franck Haise, se sont exprimés au micro de Ligue 1+. L’entraîneur lyonnais a préféré tempérer malgré cette victoire importante dans la course au podium, tandis que son homologue rennais a fait part de ses regrets tout en reconnaissant la supériorité de Lyon.

Les réactions de Fonseca et Haise

Paulo Fonseca (OL) : « Il était difficile d’imaginer que nous pourrions, à ce moment de la saison, être ici, troisièmes. C’est le travail de tout le staff, de tous ceux qui travaillent ici. Ils méritent d’avoir ce moment (de communion). Mais la célébration de la victoire, ce n’est pas la célébration de la troisième place. Nous savons qu’il nous reste deux matchs très difficiles. Mais c’est important d’être à cette place à ce moment. Mais nous devons continuer avec calme parce qu’il reste deux matchs difficiles. L’atmosphère était incroyable, le match était incroyable, le jeu de notre équipe. Et la victoire était incroyable. »

Franck Haise (Stade Rennais) : « On a fait trop d’erreurs, ce n’est plus du détail. Face à une équipe comme Lyon, vous le payez logiquement parce qu’ils ont fait moins d’erreurs que nous, et ils ont été plus justes. (…) Il faut accepter d’avoir été battus par une équipe meilleure que nous ce soir, qui a su profiter de nos erreurs mais qui a aussi beaucoup de qualité. On est obligé de reconnaître que Lyon, troisième, a été meilleur que nous. Ils ont plus de points que nous et ont été meilleurs sur le terrain, il faut reconnaître les choses quand elles sont là. »