OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : coup de théâtre pour le prix de Pablo Pagis !

Lorient attendrait une offre de 25 millions d’euros bonus compris, et non 15 millions d’euros, pour Pablo Pagis cet été.

L’avenir de Pablo Pagis sera l’un des dossiers chauds à surveiller lors du prochain mercato estival. Après avoir crevé l’écran cette saison sous le maillot de Lorient, avec 10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, le fils de Mickaël Pagis pourrait quitter les Merlus cet été. Trois cadors de Ligue 1 seraient notamment sur le dossier : l’Olympique de Marseille, le RC Lens et le Stade Rennais.

Pablo Pagis, c’est 25 M€ , pas 15 !

En début de journée, Le 10 Sport a annoncé que les dirigeants lorientais réclameraient 15 millions d’euros pour accepter de céder Pablo Pagis lors du prochain mercato. Mais selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Lorient attendrait en réalité 25 millions d’euros bonus compris pour son attaquant.

« 15 millions d’euros, c’est l’espoir de Lille et Lyon. Lorient en attend 25 millions d’euros bonus compris (20 + 5) », a révélé l’insider sur X, révélant au passage que le LOSC et l’Olympique Lyonnais seraient également sur les rangs de Pablo Pagis.