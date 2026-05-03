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FRANCE

OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : coup de théâtre pour le prix de Pablo Pagis !

Par Fabien Chorlet - 3 Mai 2026, 18:30
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Pablo Pagis (Lorient)

Lorient attendrait une offre de 25 millions d’euros bonus compris, et non 15 millions d’euros, pour Pablo Pagis cet été.

L’avenir de Pablo Pagis sera l’un des dossiers chauds à surveiller lors du prochain mercato estival. Après avoir crevé l’écran cette saison sous le maillot de Lorient, avec 10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, le fils de Mickaël Pagis pourrait quitter les Merlus cet été. Trois cadors de Ligue 1 seraient notamment sur le dossier : l’Olympique de Marseille, le RC Lens et le Stade Rennais.

Pablo Pagis, c’est 25 M€ , pas 15 !

En début de journée, Le 10 Sport a annoncé que les dirigeants lorientais réclameraient 15 millions d’euros pour accepter de céder Pablo Pagis lors du prochain mercato. Mais selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Lorient attendrait en réalité 25 millions d’euros bonus compris pour son attaquant.

« 15 millions d’euros, c’est l’espoir de Lille et Lyon. Lorient en attend 25 millions d’euros bonus compris (20 + 5) », a révélé l’insider sur X, révélant au passage que le LOSC et l’Olympique Lyonnais seraient également sur les rangs de Pablo Pagis.

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