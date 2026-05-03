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FRANCE

OM : après Medina, un autre ancien du RC Lens a dit oui pour rejoindre Marseille !

Par William Tertrin - 3 Mai 2026, 09:20
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Facundo Medina

Franck Haise, ancien coach du RC Lens et aujourd’hui au Stade Rennais, aurait été séduit par l’idée de prendre les rênes de l’OM.

L’été dernier, alors que l’OM a recruté Facundo Medina sous forme de prêt avec option d’achat, un autre ancien cadre du RC Lens fait parler de lui du côté de la Canebière : Franck Haise.

Selon des informations de Bastien Cordo, confirmées par Santi Aouna, l’ancien entraîneur des Sang et Or aurait « volontiers accepté » un éventuel challenge à l’OM, même s’il n’a pas été approché officiellement par la direction marseillaise.

Une précision importante : à ce jour, aucun contact concret n’a été établi entre Marseille et l’actuel coach du Stade Rennais. L’intérêt reste donc hypothétique, mais il témoigne d’un élément marquant du dossier : le respect et l’estime que suscite encore Haise dans le football français, notamment après son passage remarqué à Lens et malgré sa saison difficile à Nice.

Haise, un profil toujours apprécié à Marseille

Le nom de Franck Haise circule depuis plusieurs saisons dans les réflexions marseillaises, sans jamais déboucher sur une offre concrète. Déjà évoqué en cas de changement d’entraîneur à l’OM par le passé, il reste identifié comme un profil cohérent avec la philosophie recherchée par les dirigeants olympiens : jeu structuré, travail collectif et développement de joueurs.

Son passage réussi au RC Lens, où il a mené l’équipe de la Ligue 2 à la Ligue des Champions, continue de renforcer sa cote, regonflée à bloc avec son bon travail au SRFC.

Une continuité symbolique avec Medina

Le fait que l’OM ait recruté Facundo Medina, ancien pilier du système Haise à Lens, alimente forcément les comparaisons. Le défenseur argentin incarne une partie du projet lensois construit par le technicien français, ce qui entretient indirectement le lien entre les deux hommes et le club marseillais.

Une piste à surveiller… mais sans contact officiel

À ce stade, il ne s’agit donc pas d’un dossier actif mais plutôt d’une déclaration d’intention ou d’un ressenti autour du profil Haise. L’OM, de son côté, n’a engagé aucune démarche confirmée pour l’attirer.

Mais dans un contexte où le club phocéen continue de s’inspirer de la filière lensoise, les connexions restent scrutées de près.

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