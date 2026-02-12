L’OM fait-il une erreur de ne pas chiper Franck Haise au Stade Rennais ?

Alors que Franck Haise se dirige vers le Stade Rennais, l’OM fonce sur Habib Beye, fraîchement débarqué du SRFC. N’aurait-il pas été plus judicieux pour le club phocéen de miser sur Haise ? C’est notre débat…

« Aurait-il accepté l’OM ? »

« Un jeu de chaises musicales se prépare sur les bancs de Ligue 1 puisque Franck Haise devrait succéder à Habib Beye au Stade Rennais, Beye se dirigeant vers l’OM pour remplacer Roberto De Zerbi. L’arrivée de Haise en Bretagne ne surprendra personne, on connaissait ses connexions avec Arnaud Pouille. Mais l’OM n’aurait-il pas dû se pencher sur son profil ? Perso, j’avoue ne pas avoir d’avis bien tranché sur la question. Jusqu’ici, Haise a réussi à Lens, où Pierre Sage marche sur ses traces, mais il a échoué à Nice, où Ineos lui a plombé le terrain.

Aurait-il été un bon coach pour l’OM ? Qui sait ? Idem pour Beye. Ce qui semble évident, c’est qu’il y a des clubs où il est plus facile pour un coach de réussir que d’autres. A Lens, on peut travailler dans un climat sain et serein, avec des gens compétents. Seul Will Still n’a pas eu cette chance, ces dernières années, dans l’Artois, plombé par des finances qui avaient contrat le RCL à vendre la plupart de ses meilleurs joueurs au Mercato d’hiver l’an dernier. A Rennes, Haise sera dans un club qu’il connait bien, avec des gens et même certains joueurs qu’il connait bien. Il devrait apporter un peu de stabilité à un club qui en a grand besoin. Comme l’OM. Mais c’est un privilège qu’il n’aurait pas eu à Marseille, et que le successeur de De Zerbi n’aura pas, puisque depuis que Pablo Longoria est là, c’est du trading à tout va, une instabilité permanente de l’effectif et une valse des entraîneurs. L’OM, c’est le club dont on ne sort pas indemne, une machine à laver, une essoreuse. Je me demande d’ailleurs si Haise s’y serait risqué. Surtout après ce qu’il vient de vivre à Nice. »

Laurent HESS

« C’est une meilleure option qu’Habib Beye »

À mes yeux, Franck Haise représentait une option plus crédible qu’Habib Beye pour le banc marseillais.

Son parcours parle pour lui : il a su réussir à Lens en construisant un projet solide, cohérent et performant, et même à Nice, malgré une dernière saison compliquée, le contexte ne lui a pas vraiment été favorable : entre garanties insuffisantes de la part des dirigeants et nombreuses blessures dans l’effectif.

Le fait que Rennes choisisse de tourner la page Habib Beye pour miser sur Haise n’a d’ailleurs rien d’anodin. Cela confirme la valeur perçue du technicien et sa capacité à structurer un groupe.

À Marseille, son profil aurait pu faire beaucoup de bien.

C’est un entraîneur proche de ses joueurs, capable de créer de l’adhésion dans le vestiaire, mais aussi d’agir comme véritable pare-feu face à la pression médiatique et populaire, un rôle essentiel dans un environnement aussi exigeant que l’OM.

De plus, il bénéficie d’une image globalement positive dans la presse, contrairement à d’autres profils récents rapidement exposés aux critiques publiques.

Avec l’effectif marseillais actuel, il semble tout à fait plausible qu’Haise aurait été en mesure d’atteindre les objectifs sportifs fixés.

Pour toutes ces raisons, l’OM aurait sans doute dû tenter sérieusement de le devancer avant son arrivée probable à Rennes.

Louis Chrestian