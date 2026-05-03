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FRANCE

OM : on sait qui Beye a fracassé après Nantes, une très grosse sanction est tombée

Par William Tertrin - 3 Mai 2026, 07:40
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Battu à Nantes (0-3), l’OM traverse une zone de fortes turbulences. Entre l’attitude contestée de Mason Greenwood et la mise à l’écart d’Himad Abdelli, Habib Beye doit gérer un vestiaire sous tension à l’approche de la fin de saison.

Samedi face au FC Nantes (0-3), la scène a marqué les esprits : isolé côté gauche et oublié par ses coéquipiers, Mason Greenwood a affiché son agacement, levant les bras et négligeant le repli défensif. Une attitude qui cristallise les critiques récurrentes autour de son implication.

Pourtant, l’attaquant anglais reste le leader offensif de l’OM avec 25 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais depuis début mars, il traverse une période de disette inhabituelle, sans but depuis le 7 mars dernier.

Déjà freiné récemment par une gêne physique, il avait même demandé à ne pas débuter contre Nice selon son entraîneur. Un épisode révélateur d’une gestion individuelle qui interroge en interne.

Un vestiaire sous pression et des cadres visés

Au-delà du cas Greenwood, c’est toute l’attitude collective qui inquiète. Après la lourde défaite à Nantes, Habib Beye n’a pas caché sa colère, pointant un manque d’engagement et d’exemplarité chez plusieurs cadres.

Greenwood, en froid avec Benatia et qui n’est plus du tout concerné, mais aussi des joueurs comme Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Höjbjerg, Pierre-Emerick Aubameyang, Arthur Vermeeren, Quinten Timber ou encore Hamed Junior Traoré semblent visés par ce recadrage général, comme l’indique L’Équipe. Le technicien sénégalais fait face à une fin de saison tendue, dans un club actuellement en difficulté sportive et mentale.

Abdelli mis à l’écart : un choix fort de Beye

Autre signal fort : la situation d’Himad Abdelli. Le milieu offensif ne figure plus dans les plans du coach et ne devrait pas rejouer sauf coup dur, comme le révèle La Minute OM.

Déjà absent du groupe à Nantes, cette décision s’explique par des tensions apparues après le match contre Nice. En interne, le ton serait monté entre le joueur et son entraîneur, au point que cette mise à l’écart ressemble à une sanction disciplinaire.

Vers une fin de cycle à Marseille ?

Entre un Greenwood annoncé sur le départ cet été, un Abdelli écarté et un vestiaire fragilisé, l’OM semble entrer dans une phase de transition.

À deux journées de la fin, l’enjeu sportif reste important, mais la priorité pourrait déjà être ailleurs : reconstruire un collectif et clarifier les rôles. Car comme l’a laissé entendre Beye, certains joueurs semblent avoir déjà décroché mentalement.

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