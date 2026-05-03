RC Lens : Sage veut terminer le boulot pour la LDC… et rapprocher le FC Nantes de la Ligue 2

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Malgré du mieux dans le jeu, le RC Lens a concédé le nul à Nice (1-1). Frustré, l’entraîneur Pierre Sage pointe un match fermé où la moindre erreur s’est payée cash.

Ce samedi soir, le RC Lens pensait tenir une victoire précieuse sur la pelouse de l’OGC Nice, mais a finalement dû se contenter d’un match nul (1-1), au terme d’une rencontre pauvre en occasions.

Au micro de Ligue 1+, Pierre Sage n’a pas caché sa frustration :

« C’est frustrant. […] À la fin, on est presque contents de faire 1-1. »

Réduits à dix après l’expulsion de Saud Abdulhamid, les Lensois ont souffert face à la pression niçoise en fin de match, concédant l’égalisation sur coup de pied arrêté.

“Très peu d’opportunités” dans un match verrouillé

Dans une rencontre très fermée, le coach lensois a souligné les difficultés de son équipe à déséquilibrer le bloc adverse :

« On n’a pas fait un grand match dans le déséquilibre, donc on s’est créé très peu de situations. »

Face à une équipe niçoise bien regroupée, Lens a manqué de créativité offensive, même si une transition rapide a permis d’ouvrir le score.

Le technicien résume parfaitement le scénario :

« Dans ce match, il y avait très peu d’opportunités et chaque détail comptait. »

Des erreurs défensives qui coûtent cher

Si Lens semblait maîtriser son sujet, une succession d’erreurs a changé la donne. L’entraîneur pointe notamment un manque de coordination défensive :

« On a eu quelques problèmes de coordination sur notre ligne arrière […] et on a payé le prix fort. »

L’action menant au carton rouge puis au but niçois illustre ce manque de rigueur dans les moments clés.

Un objectif Ligue des champions toujours en ligne de mire

Même si Pierre Sage n’abandonne pas encore la course au titre avec le PSG, il préfère rester focalisé sur l’essentiel : la qualification pour la Ligue des champions, pas encore officiellement acquise ce dimanche matin.

« On prend un point à l’issue de cette journée. Il restera trois matchs, avec une confrontation directe face au Paris Saint-Germain. C’est loin d’être terminé. Mais à chaque fois, on perd un peu de terrain quand on a des opportunités. Aujourd’hui, c’en était une. Quoi qu’il en soit, on a un match la semaine prochaine où, sans se soucier des autres résultats, on a une possibilité : valider notre qualification directe en Ligue des champions et notre deuxième place. Ça nous tient à cœur. »

L’espoir d’une validation à Bollaert

Le coach lensois conclut avec un objectif clair :

« Si on pouvait le faire devant notre public, ce serait déjà une belle chose. »

En effet, le FC Nantes sera au programme dès vendredi prochain, et si le RCL l’emporte, le FCN tremblera encore un peu plus pour la descente en Ligue 2, même s’il vient de gagner 3-0 contre l’OM.