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FRANCE

RC Lens : Ganiou absent face à l’OGC Nice ? La réponse vient de tomber !

Par William Tertrin - 1 Mai 2026, 16:10
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Ismaëlo Ganiou en action lors du match entre le RC Lens et l'AS Monaco.

Le groupe du RC Lens pour affronter l’OGC Nice.

Ce samedi à 21h05, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice pour la 32e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Pierre Sage est privé de Masuaku, suspendu, et seuls Gurtner et Gradit sont blessés. Annoncé incertain suite à un coup reçu, Ganiou est bel et bien présent dans la liste, tout comme le jeune Sylla.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou – Bulatovic, Sangaré, Sylla, Haidara, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Edouard, Sima, Saïd, Fofana.

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