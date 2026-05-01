RC Lens : Ganiou absent face à l’OGC Nice ? La réponse vient de tomber !

Le groupe du RC Lens pour affronter l’OGC Nice.
Ce samedi à 21h05, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice pour la 32e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Pierre Sage est privé de Masuaku, suspendu, et seuls Gurtner et Gradit sont blessés. Annoncé incertain suite à un coup reçu, Ganiou est bel et bien présent dans la liste, tout comme le jeune Sylla.
Le groupe du RC Lens
Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou – Bulatovic, Sangaré, Sylla, Haidara, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Edouard, Sima, Saïd, Fofana.
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #OGCNRCL 🟤⚪️— Racing Club de Lens (@RCLens) May 1, 2026
Voici les 2️⃣1️⃣ Sang et Or convoqués par le coach Pierre Sage pour le déplacement sur la pelouse de l'@ogcnince, ce samedi (21h05).#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/fpcorlZRx6