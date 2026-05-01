RC Lens : Ganiou absent face à l’OGC Nice ? La réponse vient de tomber !

Le groupe du RC Lens pour affronter l’OGC Nice.

Ce samedi à 21h05, le RC Lens se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice pour la 32e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Pierre Sage est privé de Masuaku, suspendu, et seuls Gurtner et Gradit sont blessés. Annoncé incertain suite à un coup reçu, Ganiou est bel et bien présent dans la liste, tout comme le jeune Sylla.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Ganiou – Bulatovic, Sangaré, Sylla, Haidara, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Edouard, Sima, Saïd, Fofana.