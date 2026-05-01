RC Lens : énorme nouvelle pour les Sang et Or avant d’aller à Nice

Le timing est loin d’être anodin. À quelques heures d’un déplacement crucial à l’Allianz Riviera pour la 32e journée de Ligue 1, le RC Lens apprend une nouvelle qui pourrait peser lourd dans l’équilibre du match : Elye Wahi, principal danger offensif de l’OGC Nice, est forfait, selon Nice-Matin.

Touché à la cuisse à l’entraînement jeudi, l’attaquant franco-ivoirien ne devrait pas être aligné face aux Sang et Or. Une absence qui soulage, au moins sur le papier, une défense lensoise déjà fragilisée ces dernières semaines.

Wahi absent : une opportunité pour Lens…

Depuis son arrivée sur la Côte d’Azur, Elye Wahi s’est imposé comme la référence offensive du Gym. Buteur régulier, décisif dans les moments clés, il incarne le renouveau niçois sur la phase retour (7 buts et 2 passes dé). À 23 ans, l’ancien du RC Lens connaît parfaitement son adversaire du week-end, étant donné qu’il a disputé 36 matchs sous ce maillot.

Son absence retire donc à Nice une arme majeure, surtout dans les transitions rapides, un secteur où les hommes de Pierre Sage ont parfois montré des fragilités. Pour Lens, c’est une brèche. Une vraie.

…mais un piège en vue pour les Sang et Or

Car derrière ce coup dur apparent pour Nice se cache une réalité plus nuancée. Le staff niçois évoque avant tout une mesure de précaution, avec en ligne de mire un objectif bien plus important : la finale de la Coupe de France… contre Lens, le 22 mai prochain.

Autrement dit, si Wahi est préservé aujourd’hui, c’est pour être à 100 % dans trois semaines. Et ça change tout.

Lens pourrait donc affronter un Nice diminué… mais aussi libéré, avec des joueurs désireux de prouver qu’ils peuvent exister sans leur leader offensif.

Une attaque niçoise à réinventer

Sans Wahi, Nice devra revoir ses automatismes. Le jeu direct vers son avant-centre, sa capacité à fixer les défenses ou à prendre la profondeur manqueront forcément.

Mais attention : cette situation pourrait pousser le Gym à proposer un visage différent, plus collectif, moins prévisible. Un scénario parfois difficile à gérer pour une équipe qui prépare un plan de jeu précis.

Lens face à ses responsabilités

Côté lensois, l’équation est simple : profiter de cette absence pour faire un coup à l’extérieur. Les Sang et Or, qui doivent encore valider la Ligue des Champions, n’ont pas le luxe de laisser passer une telle opportunité. Mais ils savent aussi que les matchs supposés “facilités” sont souvent les plus piégeux.

D’autant que Nice reste solide à domicile et engagé dans une fin de saison où chaque point compte.

Vers un avant-goût de finale ?

Ce Nice – Lens pourrait finalement ressembler à une répétition générale… incomplète.

Sans Wahi, le Gym ne montrera pas son vrai visage. Mais Lens, lui, a une occasion idéale de prendre un ascendant psychologique avant la grande finale.

À condition de ne pas tomber dans le piège…