Pronostic OGC Nice – RC Lens : qui prendra l’ascendant avant la finale de Coupe de France ?

Voici l’analyse complète du match de la 32e journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Ce match aura des allures de répétition générale avant la finale de Coupe de France. L’OGC Nice et le RC Lens s’affrontent ce samedi (21h05) à l’Allianz Riviera, dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Les Sang et Or ont l’opportunité de conforter leur place de dauphin au classement, tandis que les Aiglons restent sous pression dans la lutte pour le maintien.

Ligue 1 – OGC Nice vs RC Lens

Samedi 2 mai 2026 · 21h05 · Allianz Riviera

OGC Nice : entre pression du maintien et objectif coupe

La situation reste délicate pour Nice en championnat. Toujours engagé dans la lutte pour le maintien, le Gym ne peut pas se permettre de relâcher ses efforts malgré la perspective d’une finale de Coupe de France.

À domicile, les Niçois devront afficher de la rigueur et surtout éviter les erreurs défensives qui leur ont coûté de précieux points cette saison. Face à une équipe lensoise très performante offensivement, chaque approximation pourrait se payer cash.

Dans ce contexte, Nice pourrait adopter un plan de jeu prudent : bloc compact, transitions rapides et exploitation des coups de pied arrêtés.

L’objectif : rester solide et espérer faire la différence sur des phases de transition.

RC Lens : confirmer son statut de dauphin

Deuxième du classement, Lens réalise une saison impressionnante et veut désormais sécuriser sa place sur le podium. Les hommes de Pierre Sage affichent une grande régularité et une capacité à marquer dans presque toutes les situations.

Même si leur dernier match a mis en lumière quelques fragilités défensives, les Lensois restent une équipe difficile à contenir, notamment grâce à leur intensité et leur qualité dans les transitions offensives.

À l’extérieur, Lens a déjà prouvé sa solidité avec plusieurs victoires importantes, ce qui renforce leur statut de favori avant ce déplacement.

Le défi : imposer leur rythme sans se faire piéger par une équipe niçoise sous pression.

Les confrontations récentes

Les confrontations récentes entre les deux équipes penchent clairement en faveur de l’OGC Nice, qui a souvent su prendre le dessus sur le RC Lens ces dernières saisons.

Sur les 10 dernières confrontations :

Lens : 2 victoires

Nice : 6 victoires

Matchs nuls : 2

Cependant, ce constat doit être nuancé. Les Sang et Or restent en effet sur une victoire convaincante (2-0) lors de la dernière confrontation entre les deux formations. Un succès récent qui pourrait inverser la dynamique psychologique et donner un léger ascendant aux Lensois avant ce nouveau duel. Un historique globalement favorable à Nice, mais une tendance récente qui pourrait relancer les cartes.

Les compos probables

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Clauss, Mendy, Bah, Oppong, Bard – Cho, Boudaoui, Abdul Samed, Sanson – Wahi.

Absents : Everton, Bombito (blessés, reprise).

Incertains : Ndombélé, Abdelmonem, Ndayishimiye (blessés, reprise).

La compo probable du RC Lens : Risser – Ganiou, Sarr, Baidoo – Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Saint-Maximin – Edouard.

Absents : Gradit, Gurtner, Antonio (blessés), Masuaku (suspendu).

Les joueurs à suivre

Elye Wahi (OGC Nice) : en pleine forme ces dernières semaines, l’attaquant niçois reste sur 3 buts lors de ses 2 derniers matchs, confirmant son excellente dynamique actuelle. Déjà décisif lors du parcours en Coupe de France, où il a été un élément clé de la qualification , il sera l’arme principale du Gym pour faire vaciller la défense lensoise. Sa vitesse et sa capacité à attaquer la profondeur pourraient faire très mal en transition.

Florian Thauvin (RC Lens) : particulièrement inspiré ces dernières semaines, l’ancien international français affiche une belle efficacité avec 2 buts et 1 passe décisive sur ses 2 derniers matchs. Joueur d’expérience, capable de créer des décalages et de faire parler sa qualité technique dans les petits espaces, il sera l’un des principaux atouts offensifs lensois dans un match où la créativité pourrait faire la différence.

Les tendances de cotes : avantage Lens

Issue Cote Probabilité implicite Victoire OGC Nice 4,20 ≈ 21–23 % Match nul 4,00 ≈ 24–25 % Victoire RC Lens 1,72 ≈ 55–58 %

Les bookmakers placent clairement le RC Lens en favori, logique au vu de leur statut de dauphin et de leur régularité cette saison. Toutefois, la cote du nul reste élevée, preuve qu’un match accroché face à Nice, poussé par l’enjeu du maintien, reste une possibilité crédible.

Nos pronostics pour Nice – Lens

Victoire du RC Lens : la dynamique et la régularité lensoises devraient faire la différence face à une équipe niçoise sous pression.

Les deux équipes marquent : Nice devra prendre des risques à domicile, ce qui devrait ouvrir des espaces que Lens saura exploiter, tout en laissant des opportunités aux Niçois.

Plus de 2,5 buts : les deux équipes présentent des failles défensives récentes et un potentiel offensif intéressant, ce qui peut déboucher sur un match ouvert.

Score possible

2-1 pour le RC Lens : Dans un match rythmé, Lens pourrait faire parler sa supériorité collective et son efficacité offensive. Nice devrait répondre, notamment à domicile, mais pourrait finir par céder face à la constance des Sang et Or.