Pour ses grands débuts à la Coupe du Monde, l’Espagne a été incapable de prendre le meilleur sur le Cap Vert à Atlanta. Entré à King minutes de la fin, le revenant Lamine Yamal (18 ans) n’y a rien fait !

Coup de tonnerre à Atlanta ! Annoncée parmi les grandes favorites de cette Coupe du Monde 2026, l’Espagne a totalement raté son entrée en matière en étant incapable de faire tomber le Cap-Vert (0-0). Malgré le retour très attendu de Lamine Yamal, la Roja a buté sur une sélection africaine héroïque.

Les champions d’Europe s’attendaient sans doute à une entrée plus tranquille dans la compétition. Ils ont finalement vécu une soirée frustrante face à une équipe cap-verdienne parfaitement organisée et déterminée à écrire l’une des plus belles pages de son histoire.

Le Cap-Vert signe l’exploit

Durant 90 minutes, les Requins Bleus ont livré une prestation exemplaire. Solidaires, disciplinés et courageux, les Cap-Verdiens ont résisté à toutes les tentatives espagnoles pour décrocher un résultat qui ressemble à une victoire. Face à l’une des nations les plus talentueuses de la compétition, le Cap-Vert a affiché une rigueur défensive impressionnante et n’a jamais paniqué malgré la domination territoriale adverse. Une performance majuscule qui risque de marquer cette première semaine de Coupe du Monde.

De son côté, l’Équipe d’Espagne a énormément déçu. Dès la première période, les hommes de Luis de la Fuente ont affiché un manque d’inspiration surprenant. Ferran Torres a notamment laissé filer deux belles opportunités, symbole d’une attaque incapable de faire basculer la rencontre. Malgré une possession largement favorable, la Roja a longtemps manqué de rythme, de créativité et de précision dans les derniers mètres. Les statistiques illustrent parfaitement cette difficulté : seulement six tirs cadrés après plus de 80 minutes de jeu !

Le retour de Yamal n’a rien changé

Pour tenter de débloquer la situation, Luis de la Fuente a lancé sa principale attraction offensive : Lamine Yamal. Absent depuis le 22 avril à cause d’une déchirure musculaire, l’ailier du FC Barcelone effectuait son grand retour à la compétition. Entré en cours de match (68e ), il a montré de bonnes dispositions physiques et tenté plusieurs accélérations sur son côté droit. Mais même lui n’a pas réussi à faire sauter le verrou cap-verdien.

Les entrées de Mikel Merino, Dani Olmo et Nico Williams n’ont pas davantage changé le scénario. Si ce résultat n’hypothèque pas les chances de qualification de l’Espagne, il constitue néanmoins un sérieux avertissement. Présentée par de nombreux observateurs comme l’une des favorites au titre mondial, la Roja devra rapidement hausser son niveau de jeu pour éviter d’autres déconvenues. En face, le Cap-Vert peut savourer. Face à un géant du football mondial, la sélection africaine a démontré qu’elle avait largement sa place dans cette Coupe du Monde.