La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Malgré de récentes rumeurs, Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) est bel et bien une priorité du PSG sur ce mercato estival.

Ayyoub Bouaddi continue d’attirer les plus grands clubs européens. Impressionnant avec le LOSC et désormais exposé sur la scène mondiale avec le Maroc, le jeune milieu de 18 ans figure parmi les joueurs les plus convoités de sa génération. Et contrairement à certaines informations apparues récemment, le PSG n’aurait jamais abandonné l’idée de le recruter. Le Marocain est même une priorité estivale.

Paris a déjà avancé ses pions

Selon PSG Inside Actus, le dossier Bouaddi est toujours considéré avec beaucoup d’attention par les dirigeants parisiens : « Concernant Ayyoub Bouaddi, je peux confirmer que le milieu de terrain figure toujours bien sur la liste des joueurs suivis de près par le Paris Saint-Germain. Un rendez-vous a notamment eu lieu en mai afin de prendre les premiers contacts et d’évaluer les contours d’une éventuelle opération. » Plus encore, le joueur serait particulièrement réceptif à l’idée d’une arrivée dans la capitale. « Le joueur est très intéressé par le projet parisien », explique l’insider du PSG. Une donnée importante alors que la concurrence s’annonce féroce au mercato estival.

Une offre déjà prête ?

Comme souvent lorsqu’il s’agit de l’une de ses pépites, Lille entend défendre ses intérêts jusqu’au bout. Le club nordiste sait qu’il possède un actif extrêmement précieux et pourrait profiter de la forte concurrence pour faire grimper les enchères. Arsenal, le Bayern Munich et Manchester United seraient notamment à l’affût sur ce dossier particulièrement suivi à travers l’Europe. Face à une telle concurrence, le PSG devra se montrer convaincant, même si ses relations avec le football français et son projet sportif constituent de solides arguments.

Autre élément majeur révélé par la même source : le PSG aurait déjà préparé son offensive : « Une chose est certaine : le PSG apprécie énormément le profil de Bouaddi et la proposition de contrat est déjà prête. » Une preuve supplémentaire que Luis Campos et les dirigeants parisiens considèrent le Lillois comme un recrutement stratégique pour l’avenir. Le conseiller sportif portugais multiplie néanmoins les pistes afin de ne pas dépendre d’un seul dossier : « Malgré certaines rumeurs apparues ce matin, le joueur est toujours présent sur la short-list parisienne, et même parmi les priorités du club à son poste. »

Un feuilleton pas décanté avant la fin du Mondial

Aucun mouvement concret ne devrait toutefois intervenir avant la fin de la Coupe du Monde des clubs et tant que le Maroc poursuivra son aventure dans la compétition. Mais une chose semble désormais claire : le PSG n’a jamais fermé la porte à Ayyoub Bouaddi.

Bien au contraire. Le champion de France continue de suivre de très près l’évolution du prodige lillois et pourrait rapidement accélérer lorsque le moment sera jugé opportun. Pour Paris, l’opération s’annonce coûteuse et complexe. Mais au sein du club, nombreux sont ceux qui considèrent Bouaddi comme l’un des futurs grands milieux du football européen.