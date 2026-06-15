Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’OL s’est servi de sa dernière recrue pour chambrer son meilleur ennemi, l’ASSE.

L’OL a annoncé l’arrivée de Kaïl Boudache, jeune ailier international U23 algérien, libre depuis la fin de son aventure à l’OGC Nice. Considéré comme un joueur à fort potentiel, le finaliste de la Coupe de France 2026 s’est engagé avec les Gones pour lancer officiellement le mercato lyonnais.

« Boudache a pris un peu d’avance pour son intégration à l’OL… »

Mais au-delà de la signature, c’est surtout la référence à l’ASSE qui fait parler. Car du côté de l’ASSE, le nom de Kaïl Boudache évoque un très mauvais souvenir. Lors du barrage retour de Ligue 1 entre Nice et les Verts, remporté 4-1 par les Aiglons, l’ailier avait trouvé le chemin des filets dans une rencontre qui avait tourné au cauchemar pour les Stéphanois. Ce but avait participé à la survie du club azuréen dans l’élite tout en précipitant la désillusion de l’ASSE.

Une soirée douloureuse pour les supporters stéphanois, qui voient aujourd’hui ce même joueur rejoindre leur plus grand rival. Et comme si cela ne suffisait pas, l’OL s’est offert un petit tacle supplémentaire dans la vidéo de présentation de sa recrue. Un clin d’œil qui n’a échappé à personne et qui a immédiatement relancé les discussions autour du derby. Une manière pour le club rhodanien de rappeler un épisode particulièrement amer pour les Verts. « Kaïl Boudache est Lyonnais ! Et il a pris un peu d’avance pour son intégration à l’OL… », a glissé le club rhodanien.

Boudache très attendu à l’OL

Sur le plan sportif, l’OL estime avoir réalisé une belle opération. À seulement quelques jours de la reprise, le club lyonnais mise sur la vitesse, la percussion et la marge de progression de Kaïl Boudache. Son expérience récente dans des rencontres à fort enjeu et sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous ont séduit les décideurs lyonnais. Pour le joueur, ce transfert représente également une opportunité importante.

Après avoir montré de belles choses sous le maillot niçois, il va désormais tenter de franchir un cap dans un environnement où la concurrence est élevée mais où les opportunités existent pour les jeunes talents ambitieux. Cette arrivée permet également de raviver une rivalité historique qui n’a jamais vraiment disparu malgré les trajectoires différentes des deux clubs ces dernières saisons. En recrutant un joueur associé à l’une des plus grandes désillusions récentes de l’ASSE, l’OL sait parfaitement quel message il envoie à son voisin stéphanois.