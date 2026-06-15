Tout nouveau entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro pourrait regarder vers sin ancien club d’Estoril pour renforcer l’effectif des Verts au mercato estival.

L’arrivée d’Ian Cathro sur le banc de l’ASSE ouvre naturellement de nouvelles pistes de recrutement. Grâce à sa connaissance du championnat portugais et des joueurs qu’il a dirigés ces dernières saisons, le technicien écossais dispose d’un carnet d’adresses qui pourrait s’avérer précieux pour les Verts. Selon EVECT, trois profils pourraient se détacher particulièrement.

João Carvalho, le maître à jouer

Premier nom cité : João Carvalho. Capitaine d’Estoril et véritable chef d’orchestre de l’équipe, le Portugais a retrouvé son meilleur niveau sous les ordres de Cathro après des passages plus compliqués, notamment à l’Olympiakos. Ses statistiques parlent pour lui : 6 buts et 3 passes décisives lors de la saison 2024-2025, puis 6 buts et 12 passes décisives lors du dernier exercice. Polyvalent, expérimenté et valorisé autour de 5 millions d’euros, il apporterait créativité et leadership au milieu stéphanois.

Jordan Holsgrove, le soldat de Cathro

Autre joueur très apprécié par le nouvel entraîneur des Verts : Jordan Holsgrove. Le milieu de terrain de 26 ans a pris une dimension importante à Estoril au cours des deux dernières saisons. Avec 76 matches de championnat, 4 buts et 16 passes décisives sur la période, il s’est imposé comme l’un des hommes de confiance de Cathro. Également valorisé à environ 5 millions d’euros, l’Écossais présente un profil complet capable d’apporter équilibre et qualité de relance.

Bacher et Sanchez, les options défensives

Le secteur défensif n’est pas oublié. Felix Bacher apparaît comme une piste crédible. À 25 ans, le défenseur central s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Estoril avec 34 matches disputés cette saison et deux buts inscrits. Sa valeur est estimée à environ 6 millions d’euros. Autre possibilité : Ricardo Sánchez. Passé par Grenade, il a confirmé ses qualités au Portugal avec 26 rencontres, 2 buts et 4 passes décisives lors du dernier exercice. Son profil offensif pourrait séduire une ASSE en quête de solutions sur les côtés.

Des pistes crédibles mais coûteuses

Si ces joueurs présentent l’avantage de parfaitement connaître les méthodes de travail de Ian Cathro, leur recrutement représenterait tout de même un investissement conséquent. L’ASSE dispose désormais de moyens plus importants pour bâtir son effectif, mais les dirigeants devront arbitrer entre plusieurs priorités au cours du mercato. Une chose est sûre : avec Cathro aux commandes, le marché portugais risque d’être scruté de très près à Saint-Étienne cet été.