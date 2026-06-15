Humiliée 5-1 par la Suède, la Tunisie est plongée dans une crise qui pourrait coûter très cher à Sabri Lamouchi… arrivé il y a seulement quelques mois à la tête de la sélection.

Le lourd revers subi face aux Scandinaves a provoqué une véritable onde de choc en Tunisie. Les critiques se sont multipliées dans les médias locaux, tandis que la fédération a rapidement convoqué une réunion de crise afin d’évaluer la situation. Après seulement une rencontre dans cette Coupe du Monde, l’avenir de Sabri Lamouchi paraît désormais extrêmement compromis.

Lamouchi vers une sortie express

À l’issue de la rencontre, l’ancien entraîneur du Stade Rennais et de Nottingham Forest tentait pourtant de se projeter sur le prochain rendez-vous face au Japon. Mais en coulisses, les discussions auraient déjà pris une tout autre direction. Selon plusieurs médias tunisiens, dont Jawhara FM, la Fédération tunisienne de football aurait entamé les démarches pour mettre fin à sa collaboration avec le technicien français.

Nommé en janvier dernier et lié à la sélection jusqu’en 2028, Lamouchi pourrait ainsi connaître l’un des licenciements les plus rapides de cette Coupe du Monde 2026. Une situation d’autant plus surprenante que le projet venait à peine d’être lancé.

Wahbi Khazri déjà prêt à intervenir ?

Pour éviter un vide à la tête de la sélection avant le match crucial contre le Japon, plusieurs solutions sont étudiées. Selon les informations de Mosaique FM, un intérim pourrait être confié à Wahbi Khazri. L’ancien capitaine tunisien et ex-joueur de l’ASSE et du Stade Rennais se tiendrait prêt à répondre à l’appel de sa fédération en cas de changement immédiat. Figure emblématique du football tunisien, Khazri possède une connaissance parfaite du groupe et bénéficie d’une forte popularité auprès des supporters. Son profil pourrait permettre d’apaiser les tensions dans l’urgence.

Si l’option Khazri est envisagée pour assurer une transition rapide, le favori pour prendre durablement les commandes de la sélection serait Mondher Kebaier. Actuel directeur technique de la fédération, il connaît parfaitement l’environnement des Aigles de Carthage et dispose déjà d’une expérience sur le banc tunisien. Son nom revient avec insistance depuis plusieurs heures pour succéder à Sabri Lamouchi. À quelques jours d’un match déjà décisif face au Japon, la Tunisie semble donc s’acheminer vers un changement radical. Une décision qui témoigne de l’immense pression entourant la sélection après cette entrée en matière catastrophique. Pour Lamouchi, l’aventure pourrait prendre fin presque aussi vite qu’elle avait commencé.