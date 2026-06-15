À LA UNE DU 15 JUIN 2026
[17:40]France – Sénégal : Deschamps donne des nouvelles de Dembélé et désigne le favori de la Coupe du Monde
[17:20]OM : pluie de bonnes nouvelles avant le verdict de l’UEFA en Ligue Europa !
[17:00]PSG : Hakimi a déclenché la première grosse polémique de la Coupe du Monde 
[16:30]RC Lens : on sait quand Dino Toppmöller arrivera à La Gaillette 
[16:10]OM Mercato : Genesio débarque du LOSC avec le nouveau Robinho Vaz, d’autres recrues arrivent ! 
[15:50]Coupe du Monde : Lamouchi viré et remplacé par un ex de l’ASSE et du Stade Rennais en plein Mondial ? 
[15:20]France – Sénégal : mauvaise nouvelle pour Mbappé 
[15:00]OM : l’élément qui bloque le transfert de Greenwood à l’AS Roma !
[14:40]OM, Lens, Rennes, ASSE, OL : un talent du Mondial disponible à 15 M€ ?
[14:20]ASSE : un ancien chouchou du Chaudron veut devenir entraîneur

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Coupe du Monde : Lamouchi viré et remplacé par un ex de l’ASSE et du Stade Rennais en plein Mondial ? 

Par Bastien Aubert - 15 Juin 2026, 15:50
Wahbi Khazri

Humiliée 5-1 par la Suède, la Tunisie est plongée dans une crise qui pourrait coûter très cher à Sabri Lamouchi… arrivé il y a seulement quelques mois à la tête de la sélection.

Le lourd revers subi face aux Scandinaves a provoqué une véritable onde de choc en Tunisie. Les critiques se sont multipliées dans les médias locaux, tandis que la fédération a rapidement convoqué une réunion de crise afin d’évaluer la situation. Après seulement une rencontre dans cette Coupe du Monde, l’avenir de Sabri Lamouchi paraît désormais extrêmement compromis.

Lamouchi vers une sortie express

À l’issue de la rencontre, l’ancien entraîneur du Stade Rennais et de Nottingham Forest tentait pourtant de se projeter sur le prochain rendez-vous face au Japon. Mais en coulisses, les discussions auraient déjà pris une tout autre direction. Selon plusieurs médias tunisiens, dont Jawhara FM, la Fédération tunisienne de football aurait entamé les démarches pour mettre fin à sa collaboration avec le technicien français.

Nommé en janvier dernier et lié à la sélection jusqu’en 2028, Lamouchi pourrait ainsi connaître l’un des licenciements les plus rapides de cette Coupe du Monde 2026. Une situation d’autant plus surprenante que le projet venait à peine d’être lancé.

Wahbi Khazri déjà prêt à intervenir ?

Pour éviter un vide à la tête de la sélection avant le match crucial contre le Japon, plusieurs solutions sont étudiées. Selon les informations de Mosaique FM, un intérim pourrait être confié à Wahbi Khazri. L’ancien capitaine tunisien et ex-joueur de l’ASSE et du Stade Rennais se tiendrait prêt à répondre à l’appel de sa fédération en cas de changement immédiat. Figure emblématique du football tunisien, Khazri possède une connaissance parfaite du groupe et bénéficie d’une forte popularité auprès des supporters. Son profil pourrait permettre d’apaiser les tensions dans l’urgence.

Si l’option Khazri est envisagée pour assurer une transition rapide, le favori pour prendre durablement les commandes de la sélection serait Mondher Kebaier. Actuel directeur technique de la fédération, il connaît parfaitement l’environnement des Aigles de Carthage et dispose déjà d’une expérience sur le banc tunisien. Son nom revient avec insistance depuis plusieurs heures pour succéder à Sabri Lamouchi. À quelques jours d’un match déjà décisif face au Japon, la Tunisie semble donc s’acheminer vers un changement radical. Une décision qui témoigne de l’immense pression entourant la sélection après cette entrée en matière catastrophique. Pour Lamouchi, l’aventure pourrait prendre fin presque aussi vite qu’elle avait commencé.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes
À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot