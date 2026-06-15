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OM, ASSE, RC Lens, Stade Rennais Mercato : coup de théâtre pour Sinayoko ! 

Par Bastien Aubert - 15 Juin 2026, 22:40
Lassine Sinayoko (AJ Auxerre)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Lassine Sinayoko (26 ans) très courtisé au mercato et sur le départ d’Auxerre, l’AJA lui cherche déjà un remplaçant. 

Le mercato s’accélère autour de Lassine Sinayoko. L’attaquant de l’AJ Auxerre, très courtisé en Ligue 1 et en Premier League, va bel et bien quitter le club cet été. Et en interne, les dirigeants n’attendent déjà plus que le dossier se décante pour préparer la succession. L’OM, l’ASSE, le RC Lens et le Stade Rennais seraient notamment attentifs à la situation du joueur, devenu l’un des profils offensifs les plus suivis du championnat. Face à cet intérêt grandissant, l’AJA commence à anticiper un éventuel départ. Et une piste inattendue émerge déjà.

L’AJA prépare l’après-Sinayoko

Selon le journaliste Pete O’Rourke, Auxerre aurait coché un nom pour renforcer son attaque : Nathan Butler-Oyedeji, actuellement au FC Lausanne-Sport. Formé à Arsenal, le joueur de 23 ans a longtemps été considéré comme un espoir sans parvenir à exploser en Angleterre, enchaînant plusieurs prêts en divisions inférieures.

C’est en Suisse qu’il a trouvé un peu plus de continuité, sans pour autant afficher des statistiques spectaculaires : 4 buts et 3 passes décisives en championnat, auxquels s’ajoute une réalisation en Conference League.

Sinayoko, un profil difficile à remplacer

En face, Lassine Sinayoko reste une valeur sûre du championnat de France. Puissant, mobile et capable de prendre la profondeur, il a surtout gagné en régularité ces dernières saisons avec Auxerre. Son contrat prolongé jusqu’en 2027 avec option ne ferme pas la porte à un départ, puisque le joueur disposerait d’un bon de sortie. L’intérêt de clubs anglais et le retour de certaines pistes en Ligue 1, notamment du côté du RC Lens, rendent son avenir encore très flou.

Dans ce contexte, Butler-Oyedeji apparaît davantage comme une option de rotation ou un pari de développement que comme un remplaçant immédiat du niveau de Sinayoko. Profil rapide, capable d’attaquer la profondeur, il doit encore franchir un vrai cap pour s’imposer au plus haut niveau. Pour l’AJA, l’enjeu est clair : anticiper sans se tromper, car remplacer un joueur aussi influent que Sinayoko ne sera pas une tâche simple. Le mercato ne fait que commencer, mais Auxerre a déjà activé ses plans de secours.

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