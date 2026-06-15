En quête d’un latéral gauche au mercato estival, l’OM suit les traces d’un défenseur évoluant à l’étranger en plus de Caio Henrique à Monaco.

L’OM continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer son effectif cet été. Alors que l’OM cherche à étoffer son couloir gauche, plusieurs options sont étudiées par les dirigeants marseillais. L’objectif est clair : apporter davantage de concurrence et de profondeur à un poste identifié comme l’un des chantiers du mercato estival. Selon Valentin GDS, pour FC Marseille, Yaimar Medina (21 ans) fait partie des joueurs suivis de près par le board olympien.

Une piste venue de Belgique

Le jeune latéral gauche évolue actuellement au sein du KRC Genk, l’un des clubs les plus réputés de Belgique en matière de formation et de développement des talents. Apprécié pour sa capacité à répéter les efforts, sa qualité de centre et son activité dans son couloir, Medina correspondrait au profil recherché par les décideurs marseillais. Dimanche, il a fait banquette lors de la défaite de l’Équateur contre la Côte d’Ivoire à la Coupe du Monde (0-1). Même si aucun contact avancé n’a encore filtré, son nom figure parmi les options sérieusement étudiées en vue d’un éventuel renfort cet été.

Le clin d’œil est facile mais il risque de faire sourire les supporters marseillais. Après avoir longtemps bénéficié des performances de joueurs sud-américains au tempérament combatif, l’OM pourrait une nouvelle fois tenter un pari venu de l’étranger avec un joueur encore peu connu du grand public. La direction sportive cherche en effet à identifier des profils capables d’apporter une réelle plus-value sportive tout en conservant une marge de progression importante. Dans cette logique, Yaimar Medina coche plusieurs cases.

Caio Henrique plaît également

La piste belge n’est toutefois pas la seule étudiée par Grégory Lorenzi.Comme déjà évoqué, Caio Henrique figure également parmi les joueurs appréciés par le directeur sportif marseillais. Plus expérimenté et déjà bien connu du football français pour son passage à l’AS Monaco, le Brésilien représenterait une option différente, davantage tournée vers un apport immédiat.

Reste désormais à savoir quelle stratégie privilégiera l’OM. Miser sur un jeune talent en devenir comme Yaimar Medina ou tenter un coup plus confirmé avec Caio Henrique. Une chose est sûre : le chantier du côté gauche est bien ouvert et d’autres mouvements pourraient rapidement animer ce dossier.