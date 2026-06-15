À LA UNE DU 15 JUIN 2026
[19:40]PSG Mercato : en plein Mondial, Bouaddi (LOSC) a déjà une nette préférence pour son avenir 
[19:30]RC Lens : le message très classe de Pierre Sage au peuple sang et or après son départ
[19:20]OM Mercato : énorme coup dur avant le passage devant la DNCG ! 
[19:06]RC Lens : le départ de Pierre Sage est officiel, Toppmöller peut arriver !
[19:00]OL Mercato : une recrue officialisée, Michele Kang rappelle une figure historique du club
[18:40]RC Lens Mercato : Toppmöller reçoit une bombe à retardement estampillée FC Nantes dans le vestiaire
[18:20]ASSE Mercato : la priorité estivale de Cathro a fuité, c’est une énorme surprise !
[18:00]FC Nantes Mercato : la priorité estivale de Der Zakarian a fuité !
[17:40]France – Sénégal : Deschamps donne des nouvelles de Dembélé et désigne le favori de la Coupe du Monde
[17:20]OM : pluie de bonnes nouvelles avant le verdict de l’UEFA en Ligue Europa !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : énorme coup dur avant le passage devant la DNCG ! 

Par Bastien Aubert - 15 Juin 2026, 19:20
Frank McCourt (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si l’OM comptait enregistrer une belle entrée d’argent frais avant le passage devant la DNG le 18 juin prochain, c’est raté avec ce joueur pourtant courtisé au mercato estival.

La situation financière reste au cœur des préoccupations de l’OM en ce début de mercato. Alors que Frank McCourt a fixé comme priorité la réalisation de ventes importantes, chaque dossier est scruté avec attention du côté de la Commanderie. Parmi eux, celui d’Azzedine Ounahi pouvait représenter une source de revenus indirecte grâce au pourcentage négocié par Marseille lors de son départ. Mais les conditions du marché ont évolué défavorablement.

La clause d’Ounahi divisée par deux ?

Selon Mundo Deportivo, la relégation du Girona FC en deuxième division espagnole a eu une conséquence majeure sur l’avenir de l’international marocain. Sa clause libératoire, qui était fixée à 20 millions d’euros en cas de maintien du club catalan en Liga, serait désormais tombée à seulement 10 millions d’euros ! 

Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui avait pris soin d’inclure un pourcentage de 10 % sur une future revente lors du transfert du joueur. Concrètement, si Ounahi est vendu cet été sur la base de cette nouvelle clause, les revenus potentiels pour Marseille seront nettement inférieurs aux projections qui pouvaient être envisagées il y a encore quelques mois.

Le Betis passe à l’attaque

D’après Estadio Deportivo, le Real Betis suit de très près la situation du milieu marocain. À 26 ans, Ounahi conserve une belle cote sur le marché grâce à sa qualité technique, sa créativité et son expérience au plus haut niveau, notamment depuis sa remarquable Coupe du monde 2022 avec le Maroc. Le club andalou chercherait à renforcer son milieu de terrain et verrait dans l’ancien Marseillais une opportunité particulièrement intéressante.

Le Betis n’est toutefois pas seul sur le dossier. Selon El Chiringuito, l’Atlético de Madrid surveillerait également le joueur. Cette concurrence pourrait favoriser une bataille entre plusieurs clubs espagnols, même si la baisse de la clause libératoire réduit considérablement les perspectives financières liées à un futur transfert.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes
À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot