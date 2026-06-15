Si l’OM comptait enregistrer une belle entrée d’argent frais avant le passage devant la DNG le 18 juin prochain, c’est raté avec ce joueur pourtant courtisé au mercato estival.

La situation financière reste au cœur des préoccupations de l’OM en ce début de mercato. Alors que Frank McCourt a fixé comme priorité la réalisation de ventes importantes, chaque dossier est scruté avec attention du côté de la Commanderie. Parmi eux, celui d’Azzedine Ounahi pouvait représenter une source de revenus indirecte grâce au pourcentage négocié par Marseille lors de son départ. Mais les conditions du marché ont évolué défavorablement.

La clause d’Ounahi divisée par deux ?

Selon Mundo Deportivo, la relégation du Girona FC en deuxième division espagnole a eu une conséquence majeure sur l’avenir de l’international marocain. Sa clause libératoire, qui était fixée à 20 millions d’euros en cas de maintien du club catalan en Liga, serait désormais tombée à seulement 10 millions d’euros !

Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui avait pris soin d’inclure un pourcentage de 10 % sur une future revente lors du transfert du joueur. Concrètement, si Ounahi est vendu cet été sur la base de cette nouvelle clause, les revenus potentiels pour Marseille seront nettement inférieurs aux projections qui pouvaient être envisagées il y a encore quelques mois.

Le Betis passe à l’attaque

D’après Estadio Deportivo, le Real Betis suit de très près la situation du milieu marocain. À 26 ans, Ounahi conserve une belle cote sur le marché grâce à sa qualité technique, sa créativité et son expérience au plus haut niveau, notamment depuis sa remarquable Coupe du monde 2022 avec le Maroc. Le club andalou chercherait à renforcer son milieu de terrain et verrait dans l’ancien Marseillais une opportunité particulièrement intéressante.

Le Betis n’est toutefois pas seul sur le dossier. Selon El Chiringuito, l’Atlético de Madrid surveillerait également le joueur. Cette concurrence pourrait favoriser une bataille entre plusieurs clubs espagnols, même si la baisse de la clause libératoire réduit considérablement les perspectives financières liées à un futur transfert.