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FRANCE

ASSE : Cardona évoque le départ de Stassin et annonce un énorme danger pour l’OM !

Par William Tertrin - 15 Juin 2026, 08:00
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Irvin Cardona avec l'ASSE

Invité sur la chaîne Twitch de ses amis Lucas et Claire en Corse, Irvin Cardona s’est exprimé sans filtre sur son avenir à l’ASSE, le mercato et la nouvelle saison des Verts.

Installé momentanément en Corse chez ses proches Lucas et Claire, Irvin Cardona a pris la parole en toute décontraction sur Twitch, comme le soulignent nos confrères de Poteaux Carrés. L’attaquant de l’ASSE, sous contrat jusqu’en 2028, a abordé plusieurs sujets sensibles autour de son club et de son futur.

Cardona évoque le dossier Stassin

Concernant la rumeur envoyant Lucas Stassin du côté du FC Porto, Cardona est resté prudent : « La rumeur Stassin à Porto ? J’en sais rien. » Une réponse brève mais révélatrice du flou qui entoure actuellement le mercato stéphanois, alors que plusieurs cadres sont régulièrement annoncés sur le départ.

Interrogé sur l’arrivée de Ian Cathro sur le banc des Verts, le joueur n’a pas souhaité s’avancer : « Notre nouvel entraîneur Ian Cathro ? Je ne sais pas, je ne le connais pas… » Une déclaration qui illustre la période d’adaptation que traverse le club, entre nouveau projet sportif et réorganisation interne.

Au-delà de ces questions d’actualité, Cardona s’est aussi projeté sur la reprise de l’entraînement fixée au 1er juillet, confirmant son engagement avec le club forézien. Sous contrat jusqu’en 2028, il semble pour l’instant s’inscrire dans la durée malgré les incertitudes.

Une relégation de l’OM probable ?

Enfin, l’attaquant a livré une réflexion plus large sur le football français et les dynamiques entre clubs : « T’imagines si Sainté monte et l’OM descend ? Attention ! Regarde les Niçois. Ils jouaient le tour préliminaire de la Ligue des Champions en début de saison… »

Une manière pour lui de rappeler la vitesse à laquelle les hiérarchies peuvent évoluer dans le football moderne, entre ambitions européennes et lutte pour la survie.

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